La última encuesta de Agenda Criteria registró el nivel más bajo de respaldo al presidente chileno desde su llegada al poder. También creció el pesimismo sobre la economía, el empleo y la situación de los hogares.

La aprobación del presidente de Chile, José Antonio Kast, cayó al 18 por ciento, su nivel más bajo desde que asumió el cargo. La última encuesta de la consultora Agenda Criteria, publicada este domingo, también ubicó el rechazo a su gestión en el 72 por ciento.

En un mes, el respaldo al mandatario perdió seis puntos y la desaprobación aumentó cinco. Además, un 10 por ciento de las personas consultadas se declaró indeciso.

La gestión de Kast enfrenta un fuerte desgaste

Kast llegó al Palacio de La Moneda en marzo de este año, luego de imponerse con amplitud en el balotaje presidencial de diciembre de 2025. Desde entonces, su gobierno no logró consolidar un rumbo, en un escenario marcado por la falta de apoyo en el Congreso y la decisión de no intervenir ante el aumento de los combustibles, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El retroceso de su imagen se acerca al peor momento del segundo mandato de Sebastián Piñera, atravesado por las protestas masivas de octubre de 2019 y la crisis sanitaria de 2021. La debilidad también alcanza al gabinete, cuyos principales funcionarios registran bajos niveles de aprobación.

El ministro de Justicia, bajo presión

Entre los integrantes del equipo de gobierno cuestionados está el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien podría enfrentar un proceso de acusación en el Congreso. La controversia se vincula con rebajas de penas concedidas a personas condenadas por delitos de pederastia y a agentes de la dictadura sentenciados por crímenes de lesa humanidad.

A la evaluación negativa del gobierno se suma la percepción de un deterioro en la calidad de vida, que puso en duda las expectativas de mejora económica. Según el sondeo, el 60 por ciento cree que la economía nacional estará peor dentro de seis meses, 11 puntos más que en octubre. Solo un 13 por ciento espera una mejora, diez puntos menos.

Crece el pesimismo sobre los hogares y el empleo

En relación con la economía familiar, el 46 por ciento anticipa que la situación de su hogar empeorará, un incremento de 13 puntos frente a la medición anterior. En cambio, apenas un 15 por ciento prevé una mejora, nueve puntos menos.

Las expectativas laborales también se deterioraron: un 53 por ciento considera que serán menores las posibilidades de encontrar empleo o mejorar su puesto actual, siete puntos más que en octubre. Solo un 14 por ciento proyecta mejores oportunidades, una caída de seis puntos.

El paro de camioneros recibe amplio respaldo

Kast también enfrenta el impacto de un paro de camioneros contra el aumento de los combustibles, que se extendió durante tres días. La protesta tuvo un fuerte apoyo ciudadano: el 97 por ciento de las personas encuestadas dijo haber escuchado o leído sobre la medida y el 80 por ciento manifestó estar de acuerdo.

El presidente se encamina a cerrar su primer año de mandato con un nivel elevado de rechazo, protestas de camioneros y estudiantes y sin reformas importantes aprobadas por el Congreso. En el calendario político, no hay elecciones que pongan a prueba su gestión en 2027: los comicios regionales y municipales serán en 2028, antes de las presidenciales previstas para 2029.