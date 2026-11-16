Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Daniel Moncada y Ángela Ortega obtuvieron las dos licencias municipales y ya trabajan en la localidad zaragozana. Los nuevos taxistas buscan colaborar para atender a una población de más de 16.000 habitantes.

Después de casi ocho años sin taxis propios, Cuarte de Huerva volvió a contar con el servicio en sus calles. Daniel Moncada y Ángela Ortega, dos vecinos del municipio de la provincia española de Zaragoza, obtuvieron las licencias municipales y comenzaron a trabajar como taxistas.

La iniciativa les permite iniciar una nueva etapa profesional y, al mismo tiempo, recuperar una alternativa de transporte que había desaparecido. En lugar de competir por los pasajeros, los dos conductores plantean una relación de colaboración para responder a las necesidades de los residentes.

Dos licencias de taxi para una localidad en crecimiento

La recuperación del servicio tomó impulso después de que el Ayuntamiento adjudicara las dos licencias disponibles. La alcaldesa, Elena Lacalle, señaló que el taxi era una necesidad para una localidad que aumentó considerablemente su población y supera los 16.000 habitantes.

Hasta la llegada de los nuevos conductores, quienes necesitaban trasladarse debían solicitar taxis de Zaragoza. Esa alternativa podía generar más tiempo de espera y complicaciones para organizar viajes cotidianos o llegar a citas con horarios establecidos.

Los nuevos taxistas priorizan la cooperación

Ángela explicó que no considera a Daniel un competidor, sino un compañero de trabajo. "Para mí, Daniel y yo somos compañeros, no somos competencia", afirmó. Su objetivo es coordinarse para que los vecinos tengan transporte disponible cuando lo necesiten.

El regreso de los taxis también representa una oportunidad laboral para ambos, que eligieron desarrollar su actividad en el lugar donde viven. La propuesta combina el trabajo por cuenta propia con una organización basada en la ayuda mutua.

El servicio ya está operativo en Cuarte de Huerva

El camino hasta cubrir las licencias no fue inmediato. En 2024, el Ayuntamiento convocó un primer procedimiento de adjudicación, pero quedó desierto porque no se presentaron interesados. Más tarde volvió a impulsar la convocatoria y logró cubrir las dos plazas.

Daniel comenzó a prestar servicio a principios de octubre de 2026 y Ángela se incorporó poco después. El Ayuntamiento informó el 21 de octubre que ambos vehículos ya estaban operativos. Para facilitar el acceso, el municipio dispuso cuatro paradas de taxi en puntos estratégicos de la localidad.

Los vehículos permiten realizar traslados a consultas médicas, resolver gestiones personales y viajar a otros municipios. Tras casi ocho años sin taxis propios, Cuarte de Huerva recuperó un servicio para sus habitantes de la mano de dos vecinos que apuestan por colaborar.