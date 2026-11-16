Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

La ciudad gallega ofrece baños termales al aire libre junto al río Miño, incluso durante el invierno. Canedo se perfila como la principal alternativa gratuita, mientras otras zonas tendrán acceso pago o abrirán solo parte del año.

En Ourense, las termas se disfrutan al aire libre y sin necesidad de reservar con anticipación. A orillas del río Miño, vecinos y visitantes llegan con toalla y traje de baño para sumergirse en aguas que alcanzan entre 38 y 40 grados, incluso en pleno invierno.

El agua termal brota de la roca a casi 60 grados y ya era aprovechada por los romanos hace unos 2.000 años. Hoy, muchas personas jubiladas eligen la ciudad gallega para descansar cuando termina el verano.

Canedo, el principal baño termal gratuito de Ourense

Uno de los puntos más concurridos es la Burga de Canedo, ubicada junto al Miño. Allí, el agua que surge del granito abastece tres piletas dobles al aire libre, con temperaturas de entre 38 y 40 grados. También hay un pozo de agua fría para alternar con el baño caliente.

El ingreso tiene cupo limitado. Para usar las instalaciones alcanza con llevar traje de baño, toalla y candado; el predio cuenta, además, con duchas exteriores, vestuarios y agua potable.

El nuevo contrato prevé que Canedo permanezca abierta durante todo el año, al igual que Outariz, situada a unos 100 metros. Sin embargo, la zona gratuita de esta última figuraba cerrada a principios de octubre. El alcalde anticipó que Outariz comenzará a cobrar entrada, al igual que O Muíño da Veiga, por lo que Canedo quedará como el principal baño termal gratuito de la ciudad.

Precios y horarios de las termas de Ourense

Entre las alternativas privadas, las Termas de Outariz se encuentran a 450 metros de Canedo. La entrada cuesta 6,95 euros por dos horas y el establecimiento no abre los martes. Los viernes y sábados, en cambio, extiende el horario hasta la una de la madrugada.

Más cerca del centro está A Chavasqueira, que cuenta con una estación de estilo japonés. La entrada cuesta 5,40 euros y el lugar cierra los lunes. Según el contrato aprobado por el gobierno local, tanto A Chavasqueira como O Muíño da Veiga funcionarán únicamente entre abril y octubre. Este último ya estaba cerrado en octubre.

La propuesta puede recordar a los viajes del Imserso, aunque no incluye un paquete turístico ni exige reserva previa. Por su parte, el programa de termalismo ofrecerá casi 200.000 plazas en balnearios en cada temporada de 2027 y 2028, unas 9.000 más por año que en las ediciones anteriores.

Las termas históricas y cómo llegar al río

En As Burgas, en pleno casco urbano, funcionaron los baños romanos. Sus aguas superan los 60 grados y el lugar conserva dos fuentes de piedra, una del siglo XVII y otra del XIX. La piscina termal, sin embargo, permanece cerrada desde 2020. Todavía no hay una fecha confirmada para su reapertura; cuando vuelva a funcionar, la entrada costará siete euros.

Desde el centro se puede llegar a las termas junto al río caminando por un sendero de unos cinco kilómetros que recorre la orilla. Otra opción es tomar el Tren de las Termas, un servicio turístico que sale de la Plaza Mayor y realiza un trayecto de unos 40 minutos junto al Miño.