Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

Un derrumbe protegió durante unos 16.800 años una vivienda paleolítica en Cantabria, España. El sitio conserva herramientas, restos de animales y piezas de arte, además de indicios sobre la vida cotidiana de sus habitantes.

Una pequeña vivienda de cazadores y recolectores permaneció oculta durante unos 16.800 años en una cueva del norte de España. Un derrumbe bloqueó el acceso al espacio y preservó en su posición original buena parte de los materiales que sus habitantes dejaron allí.

El yacimiento de La Garma, situado en el municipio de Ribamontán al Monte, en Cantabria, permitió documentar 4.614 objetos vinculados con la vida doméstica durante el Paleolítico superior. La vivienda es considerada una de las mejor conservadas de su época.

Una vivienda paleolítica conservada en La Garma

La estructura ocupaba cerca de cinco metros cuadrados y tenía una forma ovalada. Para levantarla, sus habitantes usaron bloques de piedra y estalagmitas como soporte de una construcción de palos y pieles de animales, apoyada contra una pared de la cueva.

El inventario incluye principalmente huesos de ciervos, caballos y bisontes, además de unas 600 piezas de sílex, una roca utilizada para fabricar herramientas cortantes y puntas de armas. También se recuperaron agujas de hueso, azagayas y un protoarpón, considerado un antecedente de los instrumentos empleados para capturar animales acuáticos.

Herramientas, adornos y arte de hace 16.800 años

Entre los hallazgos también hay conchas de moluscos marinos y colgantes que se utilizaban como adornos personales. Una de las piezas más singulares es una falange perforada de uro, un bovino salvaje extinto, que tiene grabadas dos figuras: la representación del animal y un rostro humano.

Los investigadores consideran que esa combinación convierte al objeto en una pieza excepcional dentro del arte paleolítico europeo. En el sitio apareció, además, una varilla de asta de ciervo con relieves que podrían representar una figura humana.

La distribución de los restos permitió distinguir áreas destinadas a la fabricación de herramientas, el procesamiento de animales cazados y el trabajo de pieles. El análisis estuvo a cargo de un equipo dirigido por Pablo Arias, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cantabria, y Roberto Ontañón, director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria.

Investigación y conservación del yacimiento

La Garma fue descubierta en 1995 y las investigaciones comenzaron al año siguiente. El estudio detallado de la vivienda demandó dos años de trabajo interdisciplinario. Sus resultados se presentaron en noviembre de 2023 en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Para proteger el sitio, los especialistas recurrieron a métodos no invasivos, entre ellos reconstrucciones tridimensionales, análisis de imágenes de alta resolución y estudios moleculares de los materiales. El proyecto recibió en 2021 el Premio Nacional de Arqueología y Paleontología de la Fundación Palarq, dotado con 80.000 euros, que contribuyeron a financiar la investigación.

El complejo arqueológico conserva también pinturas rupestres, enterramientos de distintas épocas y una secuencia que abarca unos 400.000 años de historia. La Garma forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO por su arte rupestre paleolítico; en otros sectores de la cueva se identificaron antiguas huellas infantiles y grabados de animales.