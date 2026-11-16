Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

Criados durante siglos en la ciudad alemana de Rottweil, estos perros acompañaban a comerciantes y protegían el ganado. La llegada del ferrocarril redujo su utilidad y puso a la raza al borde de la desaparición, hasta que fue incorporada al trabajo policial.

El rottweiler se desarrolló en la región de Rottweil, al suroeste de Alemania, como un perro fuerte para conducir y proteger el ganado. Con el tiempo, también acompañó a carniceros y comerciantes en sus viajes, donde los resguardaba de ladrones y otros peligros.

De tipo molosoide, se distingue por su cuerpo musculoso, la cabeza ancha, las mandíbulas fuertes y el hocico corto. Su territorialidad y fidelidad hicieron que ganara popularidad entre los habitantes de la zona.

Los orígenes romanos del rottweiler

Los antepasados de la raza fueron utilizados en campañas militares romanas para proteger y conducir el ganado que abastecía de carne al ejército. Cuando los rebaños se reducían, algunos perros quedaban atrás y muchos llegaron a la antigua ciudad imperial de Rottweil, donde se cruzaron con canes locales.

Comerciantes y agricultores buscaban un animal capaz de cuidar al ganado. A lo largo de cientos de años de cría selectiva, fueron formando perros pastores fuertes, cuyo trabajo combinaba la conducción de los animales con la protección de las personas.

Los perros de carnicero de Rottweil

En el siglo XIX, Rottweil era conocida por su mercado de ganado. Los animales eran trasladados hasta Breisgau, Elsass y Neckartal, en recorridos donde los comerciantes podían encontrarse con ladrones y lobos. Para esos viajes necesitaban perros fuertes, tranquilos e inteligentes.

Los carniceros seleccionaban a los ejemplares según su rendimiento y utilidad. La raza se hizo conocida como los perros de carniceros de Rottweil. Los animales no solo protegían el ganado y a sus dueños: también eran apreciados por su valentía y su apego. Los agricultores confiaban tanto en ellos que, al regresar del mercado, colocaban bolsas de dinero en collares alrededor de sus cuellos.

El ferrocarril puso en riesgo a la raza

La expansión del ferrocarril cambió el transporte de ganado, que dejó de hacerse a pie para pasar a los vagones. Agricultores y carniceros también comenzaron a utilizar ese medio, por lo que los rottweilers perdieron su principal función durante los extensos viajes.

Al quedar en desuso, se redujo la cría y la raza estuvo cerca de extinguirse. A comienzos del siglo XX, el interés por perros destinados a la policía y al ejército abrió una nueva oportunidad. Su desempeño en tareas policiales fue satisfactorio y, en 1910, fueron reconocidos oficialmente como perros policía.

El estándar oficial y el temperamento del rottweiler

El 14 de agosto de 1921 se creó el Club General Alemán del Rottweiler, conocido como ADRK, con el propósito de establecer un estándar para la raza y definir sus características físicas y de temperamento. La Federación Cinológica Internacional la reconoció en 1955.

La descripción de la FCI presenta al rottweiler como un perro de tamaño mediano a grande, robusto, compacto y poderoso, pero también ágil y resistente. Sobre su comportamiento, señala que es seguro de sí mismo, estable y sin miedo, y que responde a su entorno con atención y templanza. La agresividad figura como una falta descalificante.

La socialización y el adiestramiento, claves para su cuidado

El temperamento de la raza genera debate, en particular ante ataques a personas. En 2025, Kaimir Jones, de dos años, murió tras ser atacado por dos rottweilers. Su madre lo había llevado a la casa de una niñera que dirigía allí una guardería sin licencia. Mientras ella dormía la siesta, el niño quedó dos horas sin supervisión, salió al jardín y abrió la jaula de los perros.

La falta de socialización temprana y un adiestramiento inadecuado pueden favorecer reacciones agresivas. En algunos casos, la agresividad persistente puede ser una señal de miedo: el perro adopta una actitud ofensiva como forma de defensa. Su instinto territorial también puede extenderse a la comida, los juguetes o distintos espacios de la casa.

Tener un rottweiler implica una responsabilidad y requiere tiempo para educarlo de manera adecuada. Con una correcta socialización y entrenamiento, puede ser un perro fiel, devoto, obediente y dócil, con buena disposición para el trabajo. Detrás de su apariencia imponente, también puede ser un animal cariñoso y afectuoso.