Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

La hija de Amancio Ortega controla una participación del 5,05% en Inditex, valuada en 8.872 millones de euros. Su sociedad Rosp Corunna cerró 2025 con activos por 11.517,3 millones y un beneficio neto superior a los 307 millones.

Nacida en A Coruña en 1968, Sandra Ortega Mera creció mientras sus padres, Amancio Ortega y Rosalía Mera, impulsaban el negocio que más tarde se convertiría en Inditex. Tras la muerte de su madre, en 2013, heredó una parte sustancial de las inversiones que había acumulado.

A través de Rosp Corunna, la sociedad con la que canaliza sus inversiones empresariales e inmobiliarias, Ortega controla aproximadamente el 5,05% de Inditex, el grupo propietario de Zara. Esa participación estaba valorada en 8.872 millones de euros al cierre de 2025.

El peso de Inditex en la fortuna de Sandra Ortega

La participación en Inditex generó 264,5 millones de euros en dividendos durante el año, más de tres cuartas partes de los ingresos de Rosp Corunna. Pese a su peso en el patrimonio, Ortega no ocupa un cargo ejecutivo en la compañía.

La empresaria también posee el 5,15% de PharmaMar, una biotecnológica española especializada en el desarrollo de medicamentos contra el cáncer. La evolución de sus inversiones financieras, encabezadas por Inditex, contribuyó al crecimiento patrimonial de su sociedad.

Rosp Corunna cerró 2025 con más de 11.500 millones en activos

Al cierre de 2025, Rosp Corunna registró 11.517,3 millones de euros en activos y un patrimonio neto de 11.193,8 millones, un 13,1% más que un año antes. Durante ese ejercicio facturó 347,3 millones y obtuvo un beneficio neto de 307,32 millones.

Los dividendos de sus distintas participaciones empresariales sumaron 291,22 millones de euros. Las cifras de la sociedad permiten dimensionar las inversiones de Ortega más allá de las estimaciones sobre su riqueza personal.

Las inversiones inmobiliarias en Alemania y otros países

En 2025, Rosp Corunna amplió sus inversiones en Alemania con la compra de dos edificios de oficinas por unos 150 millones de euros. Uno de ellos es Tichelhaus, en Hamburgo, adquirido por aproximadamente 77 millones. El inmueble tiene unos 8.400 metros cuadrados y alberga una sede de Telefónica en Alemania.

La segunda operación fue la compra de Novella 7, un edificio de unos 4.000 metros cuadrados en Múnich. Buena parte de sus oficinas están ocupadas por el bufete internacional Allen & Overy.

Las propiedades vinculadas a Ortega también se extienden por España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal y Austria.

Una vida privada alejada de la exposición pública

Aunque es una de las mayores fortunas de Europa, Ortega mantiene un perfil reservado: no tiene presencia pública en redes sociales, evita las entrevistas y participa rara vez en acontecimientos sociales. Personas de su entorno destacan su carácter discreto y su preferencia por una vida cotidiana sin ostentaciones.

Está casada con Pablo Gómez, a quien conoció durante la adolescencia en un instituto público. Gómez desarrolló su carrera profesional en Inditex. La pareja tiene tres hijos: Martiño, Antía y Uxía.

Ortega procuró que sus hijos recibieran una educación similar a la suya, en centros públicos. Durante años participó en asociaciones de padres y promovió iniciativas para mejorar los servicios educativos.

El vínculo con Galicia y el legado de Rosalía Mera

Licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela, Sandra Ortega mantiene un fuerte vínculo con el legado de su madre. A través de la Fundación Paideia Galiza, creada por Rosalía Mera, participa en proyectos de inclusión social, educación y generación de oportunidades laborales.

Su perfil reservado contrasta con la mayor exposición pública de su hermanastra Marta Ortega, presidenta de Inditex.