Al frente de una panadería familiar con casi 80 años de historia, la panadera de 58 años produce hasta 1.000 barras por día y abastece a vecinos, comercios y residencias de dos provincias españolas.

La bocina de una furgoneta blanca anuncia la llegada del pan en La Unión de Campos, un municipio de unos 200 habitantes en la provincia española de Valladolid. Al volante está Charo González Rubio, de 58 años, quien lleva la producción de la Panadería Nuestra Señora del Rosario a 28 pueblos.

“Repartimos barras a 28 pueblos y algunos vecinos solo salen de casa para esto”, contó González. La distribución llega a localidades de Valladolid y Palencia y combina la atención a comercios con el reparto puerta a puerta.

Una panadería familiar que amplió su producción

La historia del establecimiento se remonta a cerca de 80 años y atraviesa varias generaciones de la familia. “Hace cerca de 80 años que tenemos la panadería: desde mi abuela, luego fue de mi tía, de mis tíos y luego me he quedado yo. Yo llevo ya en el negocio más de 25 años”, explicó Charo, quien asumió el desafío de hacer crecer el emprendimiento sin dejar atrás su identidad.

Con el tiempo, la panadería incorporó maquinaria, fermentadoras controladas y nuevos productos. La modernización recibió el respaldo de programas de desarrollo rural del grupo ADRI, mediante los cuales se concretaron dos inversiones importantes.

La ampliación permitió sumar barras de pan y fortalecer la elaboración artesanal de repostería. La empresa también diversificó sus canales de venta: hoy abastece a supermercados, residencias y estaciones de servicio, además de realizar repartos domiciliarios.

Hasta 1.000 barras de pan por jornada

El obrador mantiene elaboraciones tradicionales, como el pan candeal, junto con otras variedades que se hornean a diario. La producción alcanza entre 800 y 1.000 barras por jornada, a las que se suman magdalenas y pastas preparadas a mano.

La tecnología permite controlar la fermentación y organizar mejor el trabajo, sin desplazar los métodos artesanales que forman parte de la identidad del negocio. La panadería cuenta actualmente con siete trabajadores. “Empezamos poco a poco ampliando. Llevamos a los supermercados, a residencias, a gasolineras. Y además como somos menos panaderos, la gente te llama. Ahora somos siete trabajadores en la panadería”, señaló González.

Una rutina que empieza a las tres de la mañana

La jornada comienza a las tres de la mañana, cuando las fermentadoras controladas preparan la masa elaborada el día anterior. Después se hornean las distintas variedades y, alrededor de las nueve, las furgonetas salen del obrador para cumplir los recorridos de distribución.

Mientras los vehículos atraviesan las carreteras de Valladolid y Palencia, el equipo que queda en la panadería prepara la repostería y organiza los productos y la masa para el día siguiente. La coordinación de los siete trabajadores sostiene una rutina que se repite prácticamente todos los días.

El reparto de pan como vínculo en pueblos despoblados

En algunas localidades, la llegada de la furgoneta también es una oportunidad de encuentro. La despoblación redujo los comercios y los espacios de reunión en numerosos pueblos de Castilla y León, y para algunos vecinos, especialmente las personas mayores, el reparto puede ser uno de los pocos contactos personales de la jornada.

Durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, la panadería mantuvo su actividad y siguió recorriendo las localidades a las que abastecía. Esa experiencia mostró a Charo la importancia del servicio para personas que podían pasar días sin conversar con nadie. “Nosotros en la pandemia estuvimos trabajando. A veces me daba una pena ir por la carretera y so”, expresó.