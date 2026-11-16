Por Hermes 16 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El dinero estaba enterrado en bosques y oculto en galpones, viviendas y una caja fuerte. La investigación por presuntos sobornos alcanza a Miklós Seszták, exministro de Desarrollo Nacional durante el gobierno de Viktor Orbán.

Un operativo anticorrupción en Hungría permitió incautar cerca de 20 millones de dólares en efectivo, escondidos en bosques, galpones agrícolas, viviendas y una caja fuerte. Los fondos están vinculados a una investigación por presuntos sobornos contra Miklós Seszták, exministro de Desarrollo Nacional durante el gobierno de Viktor Orbán.

La cantidad de dinero secuestrada obligó al Tesoro del Estado a organizar un operativo especial el último viernes para contabilizar los billetes e incorporarlos a las arcas públicas. Doce empleados trabajaron durante ocho horas y utilizaron cinco máquinas contadoras.

El dinero incautado en tres monedas

El ministro de Finanzas, András Kármán, precisó que el efectivo estaba dividido en tres divisas: 5.070 millones de florines húngaros, equivalentes a unos 15,33 millones de dólares; 2,66 millones de euros; y 1,26 millones de dólares.

Seszták encabezó el Ministerio de Desarrollo Nacional entre 2014 y 2018 como integrante del partido KDNP, aliado histórico del Fidesz de Orbán. Permanece en prisión preventiva desde fines de septiembre, mientras la Justicia investiga el presunto cobro de coimas por 12.600 millones de florines, unos 33 millones de euros, en maniobras relacionadas con la empresa estatal de transporte Volánbusz.

La defensa del exministro y la investigación por sobornos

El exfuncionario rechazó las acusaciones. Su abogado, Gábor Papp, sostuvo que los fondos incautados no eran de su defendido y señaló que hay otros sospechosos incluidos en la causa.

«el dinero incautado no pertenecía a Seszták»

La Operación Purgatorio y los arrestos de alto perfil

El procedimiento estuvo a cargo de la Nueva Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH), creada por el actual primer ministro, Péter Magyar, tras su triunfo electoral de abril, cuando obtuvo una mayoría parlamentaria de dos tercios y derrotó a Orbán.

Magyar celebró la incautación en sus redes sociales y la presentó como parte de la Operación Purgatorio, su plan contra la corrupción. Según afirmó, el operativo «pone oficialmente fin a la mafia Fidesz-KDNP», en referencia a la coalición que gobernó Hungría de manera ininterrumpida entre 2010 y 2026.

La ofensiva judicial también alcanza a otros exfuncionarios. Seszták es uno de tres exministros detenidos en las últimas semanas. Entre los arrestados de alto perfil figuran György Matolcsy, exministro de Economía y exgobernador del Banco Central, históricamente considerado la mano derecha de Orbán, y Áron Orbán, hermano menor del ex primer ministro, detenido en una causa por presunto tráfico de personas.

El nuevo gobierno busca recomponer el vínculo con la Unión Europea

Tras asumir el poder, Magyar prometió restaurar el Estado de derecho y recomponer la relación con la Unión Europea, deteriorada durante los cuatro mandatos consecutivos de Orbán. El ex primer ministro se había consolidado como el principal aliado de Rusia dentro del bloque comunitario.