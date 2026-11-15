Una investigación judicial reveló cómo dos chicos de 15 años fueron retenidos y torturados por una banda en Marsella. El caso expuso el reclutamiento de adolescentes vulnerables por organizaciones que los incorporan al narcotráfico y a delitos violentos.

Un mensaje entregado junto con una compra de hachís permitió descubrir el sometimiento de dos adolescentes en Marsella. En 2022, una mujer recibió un papel con una frase alarmante: "Estamos secuestrados y necesitamos ayuda. Tenemos 15 años". Aunque podía ser juzgada por comprar drogas ilegales, llamó a la policía.

La denuncia dio inicio a una investigación que llegó a los tribunales franceses. A principios de 2026, la Justicia determinó que el adolescente que había entregado la droga era uno de los dos chicos retenidos por una banda. Ambos se habían acercado al grupo con la expectativa de conseguir trabajo, aunque fuera ilegal.

Uno quedó a cargo del dinero y el otro vendía drogas en las calles cercanas al complejo de viviendas Frais-Vallon. Sus jefes los acusaron de causar faltantes en la recaudación y, según se expuso ante el tribunal, comenzaron a golpearlos de manera reiterada y los obligaron a bailar desnudos frente a una cámara para chantajearlos. Uno de los jóvenes también fue violado.

El caso de los adolescentes secuestrados en Marsella

Los chicos trataron de escapar por una ventana del segundo piso del lugar donde estaban encerrados y resultaron heridos. Uno consiguió huir; el otro fue capturado, golpeado y apuñalado, pero sobrevivió. Después se realizaron detenciones y las imágenes encontradas en el teléfono de uno de los presuntos torturadores mostraron a otros chicos en condiciones similares.

Seis hombres recibieron severas condenas por los hechos contra los dos adolescentes. El caso dejó al descubierto el control que ejercen las bandas de narcotraficantes en algunas zonas de la segunda ciudad más poblada de Francia, donde los grupos criminales someten a jóvenes vulnerables y los exponen a la violencia.

La mafia DZ y el reclutamiento de jóvenes

En los distritos del norte de Marsella, una de las organizaciones con mayor poder es la mafia DZ. Su nombre alude a "DZ", el código de país oficial de internet para Argelia. Uno de sus fundadores, Mehdi Laribi, un ciudadano franco-argelino, fue detenido a principios de año en virtud de una orden de arresto.

Dimitri Zoulas, jefe de la Oficina Francesa Antinarcóticos (OFAST), señaló que DZ ganó notoriedad en 2023, cuando se convirtió en la primera banda francesa en aprovechar su fama mediante comunicados en video y publicaciones en redes sociales. Su declaración más reciente se difundió en julio, después de que el alcalde de una localidad cercana quedara bajo protección policial ante la posibilidad de que el grupo lo tuviera como objetivo.

En una grabación difundida por internet, seis hombres enmascarados y vestidos de negro aparecían detrás de una mesa. Uno leyó un mensaje en el que negaba la participación de la mafia. Sin embargo, testimonios y entrevistas con víctimas y miembros de la organización describieron un sistema de reclutamiento que también incluye secuestros, torturas y asesinatos.

Promesas de dinero y violencia dentro de DZ

La banda atrae a adolescentes de distintas partes de Francia con promesas de dinero y bienes, y los incorpora tanto a la venta de drogas como a delitos violentos. Según los testimonios recogidos, sus integrantes consideran a los chicos fáciles de corromper y de descartar. Policías y jueces advierten que, una vez que ingresan en ese entorno, resulta muy difícil salir.

En los distritos del norte, un joven de 20 años identificado como Camil, que formó parte de DZ, contó cómo operaba el reclutamiento. "Saben cómo meterse en tu cabeza. Te dan lo que quieras", afirmó. Entre las ofertas, mencionó coches de lujo, apartamentos espaciosos, drogas y prostitutas.

Camil dijo que el dinero lo llevó a entrar en la organización y que fue ascendiendo hasta quedar "a cargo de la seguridad" en una zona controlada por la banda. Sobre las dificultades para abandonarla, expresó: "Sientes lealtad por lo que te dan. Te quedarás hasta el final, hasta la muerte o la cárcel". También señaló que logró alejarse.

Miembros de la banda implicados en asesinatos

Otro integrante de DZ, identificado como Adam, relató durante una videollamada por Snapchat que formó parte de un escuadrón de sicarios. Está preso a la espera de juicio, acusado de estar implicado en varios asesinatos.

"La gente notó mi determinación, mi frialdad y, sin quererlo, fui ascendiendo en la jerarquía de la banda. Ese se convirtió en mi lugar, y tuve que aceptarlo", dijo. También calificó como "bastante impactantes" los asesinatos que se le atribuyen y describió ataques en plena calle y hechos de extrema violencia.