El cardiólogo advirtió que hablar de vivir hasta los 120 años no alcanza si no se prioriza la calidad de vida. En Barcelona, detalló factores de riesgo cardiovascular y estrategias para prevenir enfermedades.

El cardiólogo Valentí Fuster, de 83 años, cuestionó el debate sobre la longevidad cuando no se presta atención a la calidad de vida ni se enseña salud desde la infancia. “Me río cuando en los medios hablan de vivir muchos años, cuando ni siquiera se habla a los niños de la salud. ¿Cómo es posible que en la primaria de ningún país del mundo haya una asignatura que sea Salud?”.

Fuster planteó estas ideas durante la conferencia “Cuestión a resolver: longevidad versus calidad de vida”, que brindó en el Aula Magna de la sede central de la Universitat Abat Oliba CEU, en Barcelona. Fue la primera actividad de la institución vinculada a los estudios de Medicina, carrera que comenzó a dictar en septiembre, según señaló el rector honorario, Juan Corona.

El especialista, director del Instituto Cardiovascular del Hospital Mount Sinai de Nueva York y director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid, recibió tras la charla la Medalla como Miembro de Honor de Consilium Doctorum.

Valentí Fuster y el desafío de vivir más y mejor

“Es absurdo pensar que viviremos hasta los 120 años cuando nadie está hablando de la calidad de vida, y este es el problema. Pero no se trata de dar un mensaje negativo. La cuestión es que podemos empezar a tratar las enfermedades, gracias a la ciencia, mucho antes de lo que ahora lo estamos haciendo”, afirmó el cardiólogo.

En su exposición, desarrolló tres ejes fundamentales para la salud: el corazón, el cerebro y el proceso de envejecimiento. Sobre la salud cardiovascular, enumeró ocho factores de riesgo: obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol elevado, falta de ejercicio, mala alimentación, tabaquismo y, entre los más recientemente estudiados, dormir poco.

Factores de riesgo cardiovascular y controles con inteligencia artificial

Fuster explicó que los estudios más recientes apuntan a la posibilidad de revisar las arterias carótidas, ubicadas en el cuello, y analizar las imágenes con inteligencia artificial para identificar lesiones. Según señaló, esa información también ayudaría a comprender qué sucede en las arterias coronarias.

“Es una tecnología económica y fácil con la inteligencia artificial, que pronto estará disponible a nivel público. Se harán controles de las carótidas a partir de los 20 años”.

El cardiólogo también destacó la relación entre la microcirculación de la sangre y la salud cerebral. En personas con algunos factores de riesgo cardiovascular, se observaron obstrucciones en pequeñas arterias que reducían el flujo de sangre y glucosa en zonas del cerebro vulnerables al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

Salud cerebral, envejecimiento y prevención

“Determinar por qué ocurre eso será clave en los próximos años”, señaló Fuster. Para contrarrestar los efectos de la neurodegeneración, recomendó el concepto MSM: movimiento, sociedad y motivación. En concreto, propuso hacer ejercicio, conversar con amigos y encontrar un propósito.

El envejecimiento del organismo, describió, es un proceso complejo que involucra “el daño celular, los telómeros que se acortan, la mitocondria que se daña, la inflamación…”. Estos fenómenos también se relacionan con factores como el colesterol, la diabetes, la hipertensión y la falta de actividad física.

El desafío de la medicina, sostuvo, es detectar esos daños y tratar las enfermedades antes de que aparezcan. Para las personas, el camino consiste en priorizar la prevención, adoptar buenos hábitos y vivir con plenitud y conciencia de lo que significa tener salud.

El consejo de Fuster para sostener buenos hábitos

Como guía para alcanzar esos objetivos, el especialista recomendó seguir el concepto del paraguas, una enseñanza que recibió del patólogo Harold Sheehan cuando cursaba segundo año de Medicina en Inglaterra.

“Se trata de poner foco en todo lo que hacemos, ser constantes, tener paciencia y no sucumbir a las prisas, y sobre todo, trabajar en equipo”.

Fuster sostuvo que esa forma de actuar, útil para formarse como investigador clínico, también puede aplicarse a otros proyectos personales: “sirve para todo lo que deseamos hacer en nuestra vida”.