Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

Carmelle obtuvo 211 puntos en la primera edición del certamen, realizada en Bangkok con representantes de 11 países. Tailandia quedó segunda y Vietnam, tercero.

Filipinas ganó la primera edición de Eurovisión Asia, que se realizó el sábado 14 de noviembre en Bangkok, Tailandia. La cantante Carmelle, de 19 años, se impuso con 211 puntos gracias a “Sobra-Sobra”, una canción sobre el empoderamiento femenino.

El nuevo concurso trasladó al continente asiático el formato del certamen europeo, en el que compiten artistas de distintos países. La edición inaugural reunió a representantes de 11 naciones y tuvo una noche con fuegos artificiales, baladas épicas y éxitos pop, entre ellos “Bangaranga”, la canción que consagró este año a la búlgara DARA en Europa.

“Sobra-Sobra”, la canción ganadora de Filipinas

En el escenario, Carmelle lució una vestimenta característica y se movió por todo el amplio espacio durante su presentación. La canción combina los dos idiomas oficiales de Filipinas, filipino e inglés, aunque predomina el primero.

La letra aborda el impacto de las miradas y los juicios ajenos sobre las mujeres. Al comienzo, la artista canta:

“Si me hago cargo, me llaman mandona. Si no sonrío, me llaman intensa. Cuando hablo alto piensan que estoy loca. Cuando persigo lo que quiero, piensan que soy demasiado obsesiva”

Votación y países participantes en Eurovisión Asia

La transmisión en vivo se ofreció gratis a través del canal oficial de YouTube de Eurovisión, donde se registraron picos de 150.000 usuarios conectados al mismo tiempo. El público internacional que siguió el certamen por internet participó en una votación mixta, dividida en partes iguales entre la audiencia y un jurado integrado por profesionales de los 11 países participantes.

Tras una disputa reñida, Filipinas se quedó con el primer puesto. Los anfitriones tailandeses ocuparon el segundo lugar y Vietnam completó el podio. También compitieron representantes de Bután, Bangladés, Camboya, Laos, Malasia, Mongolia, Nepal y Corea del Sur.

La expansión del concurso musical hacia Asia

El evento tuvo un presupuesto cercano a los 4 millones de euros y fue organizado por una televisión privada. En cambio, Eurovisión está en manos de las cadenas públicas nacionales de los países que integran la Unión Europea de Radiodifusión.

La edición asiática amplió las fronteras de uno de los espectáculos musicales televisados en directo de mayor alcance mundial. En 2026, Eurovisión atrajo a 131 millones de espectadores y, durante sus 70 años de historia, contribuyó a impulsar las carreras internacionales de figuras como Julio Iglesias, ABBA y Céline Dion.

En Europa, el certamen es conocido por sus vestuarios extravagantes y sus voces potentes, así como por las controversias geopolíticas que en ocasiones lo rodean. Este año, España, Irlanda y Países Bajos no participaron en la versión original en señal de protesta por la presencia de Israel, en el marco de la actuación israelí en la guerra en Gaza.