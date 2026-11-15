Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 4 min de lectura

Los líderes de China, Estados Unidos y Rusia coincidirán durante la cumbre de la APEC, del 17 al 19 de noviembre. Ucrania, la seguridad estratégica y un posible acuerdo sobre arsenales nucleares marcan la agenda.

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se reunirán en Shenzhen durante la cumbre de la APEC, prevista del 17 al 19 de noviembre. El encuentro de los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia se desarrollará en medio de las negociaciones por Ucrania y de una disputa más amplia por el orden mundial.

La Casa Blanca busca avanzar en las conversaciones sobre la guerra antes de la cita. Trump quiere llegar a la reunión con algún resultado para mostrar, en un contexto marcado por su derrota electoral. En Moscú, la cumbre trilateral fue bautizada como la Yalta 2.0.

Negociaciones por Ucrania en Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos auspició el 10 y 11 de noviembre un encuentro entre representantes rusos y ucranianos en Emiratos Árabes Unidos. Fue la primera reunión pública de los tres actores desde que Rusia inició su operación militar en febrero de 2022. Por Washington participaron Steve Witkoff y Jared Kushner, dos personas de confianza de Trump.

La Unión Europea no había sido invitada, aunque envió diplomáticos con la intención de incorporarse a las conversaciones. Rusia rechazó esa posibilidad y los representantes europeos quedaron en una sala aparte, donde mantuvieron reuniones bilaterales con funcionarios ucranianos y estadounidenses.

La exclusión generó malestar en Bruselas. La ausencia de la UE en las conversaciones de Abu Dabi y en la posterior reunión del 12 de noviembre en Moscú alimentó el debate sobre la influencia europea en la geopolítica y en un conflicto que se desarrolla en el continente.

Putin condicionó la participación europea en las conversaciones

Antes de viajar a Rusia, Kushner afirmó:

“Las negociaciones son muy complejas, pero todas las delegaciones dijeron querer que la guerra termine”

. En Moscú, Putin planteó que la Unión Europea debía decidir si quería la guerra o la paz y sostuvo que, para avanzar hacia esta última, debía dejar de enviar armas y ayuda financiera a Kiev.

La postura rusa se contrapuso con la del canciller alemán, Friedrich Merz, quien amenazó con bloquear el presupuesto de los 27 países de la UE si no acordaban financiar a Ucrania. En el Kremlin, las partes también abordaron un objetivo más amplio. Putin dijo querer

“una paz eterna”

y propuso crear una arquitectura de seguridad para Europa que todos los involucrados acepten y cumplan.

Los enviados de Trump calificaron el encuentro como

“una conversación sustancial, constructiva, franca y útil”

. Luego viajaron a Irlanda, donde participaron de una reunión europea en la que también estuvo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Aunque la cita había sido convocada, en principio, para hablar de inteligencia artificial, Ucrania formó parte de las discusiones.

La UE quedó dividida por la ayuda a Kiev

En Irlanda, Kushner se reunió con líderes europeos y con Zelenski. Consultado sobre la falta de representación de la UE en las negociaciones, expresó:

“Si los europeos pudieran elegir a alguien que los represente, sería un gran logro para que los rusos los incluyan en las negociaciones”

El encuentro concluyó sin un acuerdo. Además, el primer ministro de Bulgaria, Rumen Rudev, anunció que su país dejará de suministrar armas y municiones a Kiev, bloqueará decisiones de otros miembros de la UE relacionadas con la asistencia financiera a Ucrania y no participará en una nueva iniciativa europea de ayuda.

Shenzhen, sede de la cumbre de la APEC

La ciudad china de Shenzhen, vecina de Hong Kong, fue la primera zona económica especial del país en la década de 1980 y hoy es uno de sus principales centros urbanos. Es un polo tecnológico e industrial que alberga las sedes de Huawei, Tencent, DJI y BYD, empresas vinculadas con las telecomunicaciones, los videojuegos, los drones y los autos eléctricos.

Los representantes de los 21 países miembros de la APEC encontrarán una ciudad conocida por sus avances tecnológicos, con robots, drones, vehículos autónomos y parques inteligentes. Entre los integrantes del foro en América están Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Perú.

Arsenales nucleares e Irán, en la agenda de los líderes

En paralelo a la reunión de la APEC, Xi, Putin y Trump hablarán sobre seguridad estratégica y estabilidad internacional. Según la vocera de la Casa Blanca, una prioridad será un nuevo acuerdo sobre arsenales nucleares estratégicos, luego de que el tratado START III venciera en febrero.

La portavoz también indicó que Trump podría conversar con sus pares sobre Irán, pero no sobre el conflicto en Ucrania. Las negociaciones en torno a la guerra, sin embargo, se mantienen en el centro de los movimientos diplomáticos previos a la cumbre.