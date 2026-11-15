Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

El piloto de Racing Bulls contó cómo las historias de esfuerzo de sus padres y sus abuelos marcaron su carácter. Su padre empezó a trabajar a los 11 años, mientras que sus abuelos maternos reconstruyeron su vida en el Reino Unido tras la Partición de la India.

Con apenas 19 años, Arvid Lindblad ya compite en la Fórmula 1. Detrás de la serenidad del piloto británico de Racing Bulls, de raíces suecas e indias, hay una historia familiar atravesada por la migración, el trabajo y el esfuerzo.

Los abuelos maternos de Lindblad vivieron la Partición de la India de 1947. Obligados a abandonar lo que hoy es Pakistán, lo perdieron todo y comenzaron de nuevo en el Reino Unido, donde trabajaron como médicos.

El esfuerzo de la familia de Arvid Lindblad

La historia de su padre, Stefan Lindblad, también estuvo marcada por el trabajo desde la infancia. Criado en un entorno obrero en Suecia, empezó a trabajar con apenas 11 años: limpiaba lavabos y repartía periódicos de madrugada.

Con el paso del tiempo, Stefan y su esposa, Anita Ahuja, alcanzaron el éxito en el sector financiero y pudieron ofrecerle a su hijo una vida distinta de la que ellos habían tenido. Lindblad dijo que está orgulloso de sus orígenes y de la ética de trabajo de su familia.

"La historia de mi familia es muy importante para mí. Estoy muy orgulloso de mi familia, de mis raíces, de dónde vengo y de la ética de trabajo que siempre han tenido. Intento no dejarme llevar demasiado", dijo el piloto.

El corredor reconoció que las experiencias de sus familiares influyeron en su manera de ser, aunque no puede precisar de qué forma ni en qué medida. "Estoy seguro de que lo que pasó mi familia me ha influido en mi forma de ser, en mi madurez y en muchas cosas. Pero realmente no sé cómo ni cuánto", admitió.

La fortaleza mental y el sueño de correr en Fórmula 1

Consultado sobre cómo desarrolló su fortaleza mental, Lindblad aseguró que no tuvo un entrenador específico para ese aspecto. "Realmente nunca he tenido un 'coach'. Simplemente es la forma en la que está configurado mi cerebro", señaló.

También explicó que esas ideas forman parte de su manera de ver el mundo desde que tenía ocho años. Aunque cuenta con un psicólogo deportivo, dijo que casi no recurre a él.

"En el coche nunca me pongo realmente nervioso, para ser sincero. Porque, al final, este es mi sueño, algo que quería desde que tenía cinco años: correr en Fórmula 1. Así que, simplemente, disfruto cada vez que estoy ahí", explicó.

El respaldo de Racing Bulls y su entorno cercano

Alan Permane, Team Principal de Racing Bulls, destacó tanto la velocidad de Lindblad como su curiosidad y sus ganas de mejorar. "Está constantemente haciendo preguntas. Siempre se pregunta: '¿Qué puedo hacer mejor?'", afirmó.

Permane también valoró el equipo humano que acompaña al piloto, integrado por un fisioterapeuta, un representante y sus padres. Según señaló, forman un grupo muy unido. Además, resaltó el vínculo con Oliver Rowland, piloto de Fórmula E y mentor de Lindblad, en quien confía desde hace tiempo.

"Cuando las cosas se complican, necesitas a alguien con quien hablar. No vienen a todas las carreras, pero sí a la mayoría. Tener ese entorno es muy positivo", expresó Permane sobre los padres del piloto.

Lindblad debutó en la Fórmula 1 en 2025 y se convirtió en el tercer piloto más joven de la historia en sumar puntos. Logró puntuar en 10 de 11 carreras consecutivas antes de atravesar un período sin resultados.