Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Francisco reside desde hace 26 años en las montañas de Ecuador, donde trabaja para recuperar el bosque y proteger el complejo arqueológico de Malqui Machay. Allí registró con cámaras trampa pumas, osos, venados y otras especies.

Desde hace 26 años, Francisco vive en una zona montañosa de la provincia ecuatoriana de Cotopaxi, entre bosques, ríos y animales silvestres. Su casa está junto a las ruinas de Malqui Machay, un complejo arqueológico relacionado con la historia del último emperador inca, Atahualpa.

Aunque está casado, pasa buena parte del tiempo solo porque su esposa trabaja fuera de la zona. Lo acompañan perros y gatos rescatados, mientras dedica sus días a cuidar el entorno natural y los vestigios arqueológicos ubicados en tierras de su familia.

En una entrevista con el creador de contenido Esteban, Francisco recordó un encuentro con un animal que al principio confundió con una cría de vaca. “Yo pensé que era un ternero que se salía de un potrero”, relató. Era un puma, cuya huella, según contó, superaba el tamaño de una mano. Después del episodio, alertó a sus vecinos sobre la presencia del felino.

Reforestación y cámaras trampa en las montañas de Cotopaxi

Francisco es agrónomo y zootecnista. Cuando llegó a la hacienda familiar, se proponía continuar con la actividad ganadera de sus antepasados. El hallazgo de los restos arqueológicos, sin embargo, cambió su mirada sobre el territorio. “Estoy revirtiendo el trabajo que hizo mi familia”, explicó sobre su decisión de recuperar espacios naturales que habían sido convertidos en pastizales.

Actualmente trabaja en la reforestación y, con el apoyo de amigos, instaló siete cámaras trampa para registrar la fauna. Los dispositivos captaron imágenes de osos, pumas, venados, ocelotes y numerosas especies de aves.

La conservación, señaló, también puede ayudar a prevenir conflictos entre la fauna silvestre y los productores ganaderos. “Nosotros estamos entrando a la montaña, a un territorio de nuestros animales”, afirmó. Según explicó, la pérdida de hábitat puede empujar a los animales hacia zonas pobladas.

Malqui Machay y la historia de Atahualpa

La propiedad pertenece a la familia de Francisco desde 1908, cuando la compró su bisabuelo, Francisco Estupiñán Ceballos. Décadas más tarde, las investigaciones arqueológicas identificaron vestigios de distintas ocupaciones indígenas en el lugar.

El complejo de Malqui Machay está vinculado con la hipótesis de que allí pudo haber descansado la momia de Atahualpa. No obstante, no hay pruebas concluyentes de que sus restos hayan permanecido en ese sitio.

Francisco describió el conjunto arqueológico como un espacio que incluye un patio ceremonial, un baño del Inca, un altar y un sector que habría estado destinado a la momia. También advirtió que todavía hacen falta investigaciones para conocer mejor su historia. “Se cree que Atahualpa momificado llegó acá”, sostuvo, aunque aclaró que esa posibilidad aún debe estudiarse.

Mientras tanto, continúa viviendo en las montañas, al cuidado de sus animales y de un territorio donde conviven la naturaleza y los vestigios de antiguas civilizaciones. Su objetivo es que las próximas generaciones puedan conocer tanto la riqueza ambiental como la historia de Malqui Machay.