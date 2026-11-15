Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

Los herederos de Samuel Fischer sostienen que sus antepasados vendieron Castaños en flor en 1936 por las pérdidas económicas provocadas por el nazismo. La pintura, valuada en 180 millones de dólares, integra una colección argentina y tiene previsto salir a subasta en Nueva York.

Una familia judía estadounidense pidió a Sotheby's que retire de su catálogo una pintura de Vincent van Gogh valuada en 180 millones de dólares. Sus integrantes afirman que sus antepasados se vieron obligados a venderla en 1936, en medio de las persecuciones raciales y las dificultades económicas causadas por el nazismo.

La obra, titulada Castaños en flor, fue realizada en 1890, el año de la muerte del artista. Es la pieza con la estimación más alta entre las que se ofrecerán en las subastas de otoño de Nueva York y podría establecer un récord para Van Gogh.

El reclamo de los herederos de Samuel Fischer

Van Gogh pintó el cuadro en Auvers-sur-Oise, cerca de París, tras pasar dos años en el sur de Francia. Su propietario original fue Samuel Fischer, un destacado editor alemán que lo compró en 1909. Bajo el sello de su editorial, S. Fischer Verlag, se publicaron obras de Thomas Mann, Hermann Hesse y Alfred Döblin.

Los herederos, que viven en Estados Unidos, sostienen que la pintura fue vendida en Ámsterdam antes de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de las pérdidas económicas sufridas por la editorial durante el nazismo. Su abogado, el berlinés Gunnar Schnabel, reclamó que la casa de subastas demuestre que la operación se realizó a precio de mercado.

“sin sombra de duda” Schnabel pidió probar que en 1936 la pintura se vendió a precio de mercado y que la familia “habría querido venderla igualmente aunque los nazis no hubieran estado en el poder”. “De lo contrario”, escribió en un correo electrónico dirigido a Marco Toracca, responsable del departamento de restituciones de Sotheby's, “la subasta no podrá llevarse a cabo”.

La subasta de Castaños en flor y la colección argentina

En el mismo mensaje, Schnabel afirmó que los herederos “están dispuestos a trabajar para alcanzar una solución equitativa y justa, en el espíritu de los Principios de Washington de 1998”, las directrices internacionales que orientan a instituciones y gobiernos en la gestión de obras confiscadas o saqueadas por los nazis.

Castaños en flor integra la colección Blaquier-Arrieta, calificada como “legendaria” y mantenida durante años fuera de la vista del público. El matrimonio porteño formado por Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier comenzó a adquirir obras impresionistas y modernas en la década de 1960.

De esa colección se ofrecerán doce pinturas, entre ellas piezas de Claude Monet, Paul Gauguin y Edgar Degas. En conjunto, las obras tienen una estimación cercana a los 450 millones de dólares.

Sotheby's abrió un diálogo con la familia

La subasta de Van Gogh está prevista para este miércoles 18 y cuenta con una garantía financiera de Sotheby's. La casa aseguró que realizó investigaciones exhaustivas sobre la procedencia de la obra, pero no precisó si finalmente será ofrecida esa noche.

“Estamos al tanto de las preocupaciones planteadas recientemente por los abogados de los herederos Fischer y hemos iniciado un diálogo con ellos sobre la historia de la pintura”, declaró Sotheby's. La firma también se comprometió a trabajar con la familia “para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria”.