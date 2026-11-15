Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

La hija del hombre conocido como el caníbal de Skara contó cómo la escritura la ayudó a procesar su pasado. Ahora prepara un nuevo libro y construye una vida junto a su pareja y sus dos hijos en Portugal.

Jamie Lee pasó años intentando comprender las experiencias que marcaron su vida. Su padre fue conocido como el caníbal de Skara tras asesinar a su pareja y devorar parte de su cuerpo. A los 19 años, Lee comenzó a escribir un libro para poner en palabras lo que había vivido.

Ahora trabaja en una nueva publicación centrada en cómo atravesar los momentos más difíciles y construir una vida feliz. Su intención es compartir lo aprendido y acompañar a quienes sienten que no encuentran una salida.

La historia de Jamie Lee y el impacto de su pasado

En una conversación con el presentador Uri Sabat en el programa La Fórmula del Éxito, Lee planteó que su vida no puede resumirse a los episodios más impactantes. También busca que se comprendan las consecuencias psicológicas de lo que atravesó y el modo en que esas vivencias la marcaron.

La escritura fue una forma de volcar su realidad sobre el papel y procesar su historia. Lee valoró la posibilidad de hablar de su pasado con mayor profundidad, más allá de los fragmentos que suelen circular sobre su caso.

De Londres a Portugal: una nueva etapa junto a su familia

A los 17 años, se trasladó a Londres con la intención de trabajar y abrirse camino. Recorrió distintos lugares en busca de empleo, pero sus problemas con el alcohol y las drogas afectaron su estabilidad laboral. En esa etapa también soñaba con ser cantante y admiraba a Amy Winehouse.

Después de vivir en Suecia y el Reino Unido, se instaló en Portugal junto a su pareja y sus dos hijos. La familia pasó nueve meses en una autocaravana y comenzó a preparar la mudanza a una casa en un pequeño pueblo. Lee contó que siente que las cosas empiezan a encajar y que hoy están muy felices.

Un libro sobre cómo salir de los momentos más oscuros

Mientras prepara su nueva publicación, Lee también está retomando su interés por la música y espera volver a crear. Para ella, reconstruir su vida no implica borrar lo ocurrido: considera necesario sanar las propias heridas antes de poder ayudar a otras personas.

La idea atraviesa el libro que está escribiendo, dirigido a quienes sienten que quedaron atrapados en una etapa de sufrimiento. Su mensaje parte de una experiencia personal, pero busca llegar más lejos: las pérdidas, las rupturas y otros momentos difíciles pueden hacer que encontrar una salida parezca imposible, aunque el camino doloroso no tenga por qué terminar en la oscuridad.