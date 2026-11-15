Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

Fue ahorcada en 1546 junto a dos hombres adultos, pero los documentos no revelan qué delito le atribuyeron. Los registros parroquiales la señalan como la niña más joven cuya ejecución legal quedó documentada en Inglaterra.

Alice Glaston tenía 11 años cuando fue ejecutada en la horca, el 13 de abril de 1546, en Much Wenlock, Inglaterra. La sentencia se cumplió en público y junto a otros dos condenados, John Dodd y William Harper, pero los registros conservados no explican qué delito se le imputó ni cómo se desarrolló el juicio.

Su historia ocurrió durante el reinado de Enrique VIII, en una época en la que la pena de muerte se aplicaba a numerosos delitos y los menores podían recibir castigos similares a los de los adultos. Aunque la ejecución está documentada, las circunstancias de la acusación contra la niña siguen siendo un enigma.

Alice Glaston y la justicia en la Inglaterra de los Tudor

Alice nació alrededor de 1535 en Little Wenlock, una pequeña parroquia rural del condado de Shropshire. No se conoce su fecha exacta de nacimiento, pero los documentos vinculados con su entierro indican que tenía 11 años al morir.

Formaba parte de una comunidad agrícola de escasos recursos, donde las familias dependían del trabajo de la tierra. Los niños empezaban a colaborar desde edades tempranas y el acceso a la educación formal era prácticamente inexistente para las niñas campesinas.

La religión tenía un papel central en la vida cotidiana. La iglesia regulaba aspectos de la convivencia y las tensiones religiosas de la época reforzaban la vigilancia sobre las conductas consideradas contrarias al orden establecido.

Una condena capital sin delito confirmado

El sistema judicial permitía que la responsabilidad penal comenzara alrededor de los siete años, si se consideraba que el menor podía distinguir entre el bien y el mal. Entre los siete y los catorce años, los niños podían ser juzgados por delitos graves e incluso recibir una condena a muerte.

Los tribunales locales resolvían las causas a partir de testimonios y declaraciones, mientras que la reputación de los acusados podía influir en el proceso. Robos, ciertos actos de violencia, incendios y traición figuraban entre los delitos castigados con la pena capital.

En el caso de Alice, el delito por el que fue condenada nunca quedó establecido. Los relatos sobre su historia mencionan como hipótesis el asesinato y la brujería, aunque esta última es la versión más difundida. No se conservan pruebas que confirmen ninguna de las dos acusaciones.

La hipótesis de la brujería y la ley de 1542

En 1542, durante el reinado de Enrique VIII, se aprobó una ley que criminalizaba determinadas prácticas de hechicería. En una sociedad donde enfermedades, muertes repentinas o malas cosechas podían atribuirse a supuestos maleficios, las acusaciones de brujería podían tener consecuencias judiciales.

En las comunidades rurales, los conflictos entre vecinos y los rumores podían alimentar sospechas difíciles de desmentir. La pobreza también podía dejar a los acusados en una posición de mayor vulnerabilidad, especialmente si no contaban con recursos para defenderse.

Sin embargo, no hay documentos que indiquen que Alice fuera acusada de practicar brujería. Tampoco se sabe quién la señaló, qué hechos se investigaron ni si la hipótesis de asesinato tuvo respaldo formal.

El juicio en Much Wenlock y la ejecución

El caso llegó a las autoridades de Much Wenlock, localidad cercana al lugar de nacimiento de la niña. Allí funcionaba el Guildhall, un edificio construido en 1540 que albergaba dependencias judiciales y un espacio de reclusión.

Alice fue procesada junto con John Dodd y William Harper, dos hombres adultos de Little Wenlock. Harper era sastre; la ocupación de Dodd no quedó registrada. Los tres recibieron una sentencia de muerte, y no hay constancia de que la edad de la niña se considerara un atenuante.

Los registros tampoco aclaran si Alice confesó, negó los cargos o tuvo la oportunidad de defenderse. No se conocen apelaciones ni solicitudes de clemencia.

Los registros que preservaron la historia de Alice

La ejecución se llevó a cabo el 13 de abril de 1546 en el área de Wenlock Edge. Después, los tres condenados fueron enterrados en tierra consagrada, en el cementerio de la iglesia parroquial.

El vicario Sir Thomas Butler dejó constancia del entierro y anotó expresamente que Alice tenía 11 años. Ese dato, poco habitual en los registros de sepultura, es uno de los elementos centrales que permiten reconstruir su historia.

No se conoce el lugar exacto de su tumba. Las personas pobres rara vez tenían lápidas y las modificaciones realizadas en los cementerios con el paso del tiempo dificultaron la identificación de numerosas sepulturas.

Siglos después, el nombre de Alice Glaston reapareció en investigaciones sobre la pena capital y la responsabilidad penal de los menores. Se la considera la niña más joven cuya ejecución legal quedó documentada en Inglaterra, una distinción basada principalmente en los registros parroquiales de 1546.