El presidente eligió al asesor para conducir el tramo final de su gestión, en medio de divisiones por la guerra contra Irán y tras una derrota electoral. La designación fue celebrada por referentes de la ultraderecha y cuestionada por dirigentes demócratas.

La elección de Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca marca una señal de endurecimiento en el rumbo de Donald Trump. La decisión llega después de una derrota legislativa de mitad de mandato y en un contexto de tensiones dentro de su entorno por la guerra contra Irán.

Trump construyó su estrategia política sobre acciones impredecibles y declaraciones contradictorias. Ahora, el ascenso de Miller, una de las figuras más controvertidas de su equipo, plantea una definición sobre el camino que seguirá durante el tramo final de su presidencia.

Quién es Stephen Miller y qué papel tuvo en el gobierno de Trump

Miller fue redactor de los discursos de Trump durante su primer mandato, por recomendación de Steve Bannon, y al comienzo de la actual gestión asumió como asesor de Seguridad Nacional. También diseñó los programas de deportaciones masivas y de Tolerancia Cero contra los inmigrantes.

Graduado en Ciencias Políticas en la Universidad de Duke, nació en California en una familia judía demócrata. Sus críticos lo describen como una de las figuras más extremistas del círculo presidencial. Miller defiende la idea de la “paz a través de la guerra” y sostiene una visión según la cual “el derecho internacional es una tontería y que lo que realmente existe es la ley de la selva”.

El plan contra el “terrorismo político” y las críticas

En julio, Miller presentó junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, una iniciativa titulada “Resurgimiento del terrorismo político”. En la reunión realizada en Washington participaron delegados de distintos países, entre ellos el canciller argentino Pablo Quirno.

Rubio describió a los destinatarios del plan como “los resentidos venenosos que se disfrazan de defensores de la igualdad, la justicia y la liberación”. La iniciativa plantea una división entre quienes, según esa perspectiva, odian y destruyen y quienes representarían las fuerzas del bien, definidos como “normales” y “los hombres superiores que han construido lo bello y lo justo”.

Miller vinculó esa visión con la familia y las costumbres religiosas. “Lo normal, lo bello, lo bueno, las familias son lo correcto”, afirmó. Y agregó: “El izquierdista observa una familia perfecta, hijos perfectos que van a la iglesia todos los domingos, y se llena de envidia, odio y celos y transforma esas emociones, en un deseo de subyugar, oprimir e infligir dolor y sufrimiento”. Su planteo fue comparado con políticas eugenésicas asociadas al nazi Heinrich Himmler. El bisabuelo de Miller había llegado a Estados Unidos en 1903, huyendo de los pogromos del régimen imperial zarista.

La designación fue celebrada en Argentina por el tuitero Juan Doe y en Estados Unidos por el ultraderechista Steve Bannon. “La decisión de ascender a Miller revela que el presidente Trump entendió exactamente cómo deben ser los próximos dos años. Es un verdadero F-U (fuck you) al establishment republicano”, escribió Bannon.

La guerra contra Irán divide al entorno de Trump

El nombramiento también envía una señal de mano dura a una base electoral MAGA fracturada y a los demócratas que asumirán sus bancas en el Congreso el 3 de enero. El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió que Miller fuera despedido.

“Stephen Miller es un xenófobo peligroso y un extremista imprudente que tiene las manos manchadas de sangre estadounidense. Su presencia en el gobierno debería ser erradicada como un tumor maligno. ¡Despídanlo hoy mismo!”, escribió Jeffries.

La guerra contra Irán es otro foco de tensión para la Casa Blanca. Seis de cada diez votantes consideraron que el conflicto fue un error en las elecciones de mitad de mandato. El rechazo a la ofensiva y el incumplimiento de la promesa de “no más guerras” contribuyeron a dividir a los votantes MAGA y al aparato mediático conservador.

Trump debe resolver si mantiene una guerra que perdió respaldo interno y cuyo desenlace podría afectar la posición de Estados Unidos en el escenario internacional. Después de los comicios, las diferencias dentro de su círculo más cercano se profundizaron: una facción promueve poner fin al conflicto y otra impulsa reanudar una ofensiva militar a gran escala.

Dos posturas enfrentadas sobre el conflicto

El vicepresidente J.D. Vance, posible sucesor de Trump, y Steve Witcoff, empresario inmobiliario de Florida y exnegociador con Irán, encabezan el sector que busca terminar la guerra. Tras la derrota electoral, Vance reconoció: “La razón por la que perdimos es la guerra”.

En la posición opuesta está el secretario de Guerra, Peter Hegseth, uno de los ministros más cuestionados dentro y fuera del gobierno, quien impulsa la reanudación de los ataques y ya presentó distintas opciones militares al presidente. Ese sector sostiene que el legado político de Trump depende de que Irán abandone su programa nuclear, lo que permitiría presentar la guerra como un logro y justificar sus costos políticos.

El dilema se intensifica ante una posible cumbre tripartita, aún sin confirmar, entre Trump, el presidente chino Xi Jinping y el mandatario ruso Vladimir Putin. El encuentro, impulsado por el Kremlin, podría realizarse en Shenzhen, China, durante el foro de la APEC, previsto para el 18 y 19 de noviembre. Trump rechaza mostrarse como un perdedor, mientras la guerra y sus consecuencias siguen condicionando las decisiones de su gobierno.