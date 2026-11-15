Sesenta y tres asociaciones latinoamericanas y caribeñas solicitaron al presidente francés que garantice la continuidad de la institución en su sede histórica. El Banco de Francia puso en venta los dos palacetes y dará a conocer su decisión a fines de noviembre.

La continuidad de la Casa de América Latina en París está en riesgo. El Banco de Francia puso en venta en junio los dos palacetes del 217 del bulevar Saint-Germain, donde funciona la institución desde 1965, por un valor estimado en cerca de 100 millones de euros. La operación no establece que el comprador deba mantener allí a la Casa.

El plazo para presentar ofertas venció el 21 de octubre y la decisión se conocerá a fines de noviembre. Sin una intervención que garantice su permanencia, el único espacio parisino dedicado íntegramente a América Latina y el Caribe podría quedarse sin sede, poco después de cumplir 80 años.

Asociaciones piden a Macron que garantice la sede

El 7 de noviembre, 63 asociaciones latinoamericanas y caribeñas de Francia enviaron una carta abierta al presidente Emmanuel Macron con un pedido directo: “Salvar la Casa de América Latina”. La iniciativa fue impulsada por el Observatorio de la Argentina Contemporánea y cuenta con la adhesión de organizaciones de distintos países, colectivos de memoria y derechos humanos, editoriales, librerías, festivales, revistas, seminarios y asociaciones de psicoanalistas.

Entre las entidades firmantes están la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, H.I.J.O.S. París, el Colectivo Argentino por la Memoria, la Asociación de ex Presos Políticos Chilenos y France Amérique Latine, además de colectivos de Colombia, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia.

Una institución creada como gesto de gratitud

La Casa fue inaugurada el 18 de octubre de 1946, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, por iniciativa de la Cancillería francesa y bajo el impulso del general Charles de Gaulle. Su creación fue concebida como un gesto de gratitud hacia los países de América Latina y el Caribe que apoyaron a la Francia Libre “en los momentos más oscuros”. La propuesta era ofrecer un lugar en París donde franceses y latinoamericanos pudieran “reunirse, conocerse y comprenderse”.

Desde 1964, la institución ocupa dos edificios históricos del Faubourg Saint-Germain: el Hôtel de Varengeville y el Hôtel Amelot de Gournay, propiedad del Banco de Francia. La Casa está bajo el alto patronazgo del presidente francés, motivo por el que las organizaciones dirigieron su reclamo a Macron. En 1981, François Mitterrand encargó a François Hollande sanear sus cuentas y abrirla al público de forma gratuita. En 2003, Jacques Chirac frenó un intento de venta.

Más de 250 actividades culturales en 2025

Las asociaciones sostienen que la Casa es tanto patrimonio arquitectónico como un espacio cultural activo, sostenido en buena medida por el trabajo voluntario. Durante 2025, organizaron allí cerca de 250 actividades, entre exposiciones, proyecciones, encuentros literarios y debates sobre política, sociedad y economía regional, memoria de las dictaduras, derechos humanos, Amazonia, migraciones y vínculos entre Europa y América Latina.

El lugar también alberga fiestas nacionales, homenajes y jornadas conmemorativas organizadas junto con embajadas. Además, es sede del Foro de la Casa de América Latina, que inaugura las Semanas de América Latina y el Caribe y que este año reunió a más de 5.000 participantes. “Sin ella, nuestras asociaciones perderían su principal lugar de encuentro, y París perdería una vitrina única de la diversidad cultural de veinte naciones”, advierte la carta.

El pedido concreto al presidente francés

Las organizaciones recuerdan que Macron destacó el papel de la Casa en las relaciones diplomáticas, culturales y económicas entre Francia y América Latina durante un discurso pronunciado en Valparaíso el 21 de noviembre de 2024. Aclaran que no cuestionan la independencia del Banco de Francia y piden que el mandatario intervenga ante el gobernador de la entidad para que la venta incluya una cláusula que asegure la permanencia de la institución en el 217 del bulevar Saint-Germain.

La carta concluye: “El general De Gaulle inauguró esta casa para dar las gracias a América Latina. No dudamos de que usted se tomará muy a pecho que Francia no le dé la espalda, ochenta años después”.

El reclamo también se apoya en una petición iniciada en Change.org por Jean-Marc Laforêt, presidente de la Maison de l’Amérique latine-AFFAL, bajo el título “¡La Maison de l’Amérique latine no debe desaparecer!”. La convocatoria reúne casi 30.000 firmas, entre ellas las de embajadores, legisladores, artistas, escritores y académicos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet y los ex primeros ministros franceses Dominique de Villepin, Jean-Marc Ayrault y Bernard Cazeneuve.

Senadores de distintos partidos se suman al reclamo

El pedido también llegó al Parlamento francés. El 5 de noviembre, 47 senadores de diferentes espacios políticos firmaron una carta dirigida a Macron. Entre ellos están el comunista Ian Brossat, la socialista Hélène Conway-Mouret, el republicano Francis Szpiner y el centrista Olivier Cadic. También suscribieron la iniciativa presidentes de grupos de amistad del Senado con Brasil, los países andinos y el Cono Sur.

Los legisladores señalan que la Casa financia sus actividades casi exclusivamente con recursos propios y recibe una subvención anual estatal de apenas 25.000 euros. Advierten que su desaparición sería “un signo particularmente lamentable” para los países de la región, en un contexto en el que América Latina “ocupa un lugar creciente en las relaciones de fuerza mundiales”.

La carta plantea, además, un argumento jurídico: la independencia del Banco de Francia en materia monetaria “no significa una autonomía absoluta en la gestión de su patrimonio inmobiliario”. Según los senadores, el Código Monetario y Financiero prevé la figura de un censor designado por el ministro de Economía, con facultad para oponerse a decisiones del Consejo General de la entidad. La senadora Sophie Briante Guillemont también presentó una pregunta escrita basada en ese argumento.