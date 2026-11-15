Por Hermes 15 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

Una estructura construida junto a un canal del delta del Mekong permaneció estable durante casi cinco años. El sistema combina neumáticos usados, pilotes, gaviones y vegetación, y podría servir como referencia para otras zonas con condiciones similares.

Un muro construido con neumáticos usados logró mantenerse firme junto a un canal del delta del Mekong, en el sur de Vietnam, y frenó el desmoronamiento de la orilla durante casi cinco años. En el primer año de mediciones, el mayor desplazamiento registrado fue de 18 milímetros.

La estructura tiene 60 metros de largo y está en la comuna de Dinh My, provincia de An Giang. Protege un canal de 80 metros de ancho y 8 de profundidad, por el que durante las crecidas pueden circular 200 metros cúbicos de agua por segundo.

Cómo se construyó el muro de neumáticos en Vietnam

Las cubiertas, de medida 185/55R16, se apilaron en filas trabadas y se sujetaron con pernos para formar una pared continua. El talud asciende desde el nivel del agua hasta la calzada, ubicada a 3,05 metros de altura.

La base está formada por pilotes de melaleuca, un árbol propio de los humedales del delta, de cinco metros de largo y colocados a razón de 25 por metro cuadrado. Sobre ellos se instalaron colchones de gaviones rellenos de arena, una capa de geotextil y piedras de protección. La superficie se cubrió con pasto y otras plantas.

Qué revelaron las mediciones de estabilidad

El seguimiento estuvo a cargo de investigadores de la Universidad de Can Tho, la Universidad Nguyen Tat Thanh y la Universidad Nacional de Ho Chi Minh. Casi cinco años después de la construcción, volvieron al sitio y encontraron el terraplén estable, incluso después de obras realizadas en la ruta que corre junto a la orilla.

Para controlar los movimientos utilizaron una estación total, instrumento habitual en agrimensura, y nueve puntos de referencia distribuidos a lo largo del muro. El mayor hundimiento se produjo entre mayo de 2020 y enero de 2021. El desplazamiento de 18 milímetros se detectó en uno solo de los nueve puntos.

Los autores calcularon para el talud un factor de seguridad mínimo de 1,183, superior al valor de 1,15 establecido por la norma técnica vietnamita. Sin embargo, el estudio advierte que el análisis corresponde a un solo sitio, que no evaluó la degradación del caucho con el paso del tiempo y que la estructura todavía no enfrentó una crecida extrema.

La erosión en el delta del Mekong y el costo de la obra

La investigación propone el sistema como “un marco replicable” en otros deltas con ríos y suelos de características parecidas. La solución combina materiales de ingeniería con vegetación y se considera una intervención basada en la naturaleza. Según el trabajo, construir un muro rígido tradicional cuesta entre tres y cinco veces más.

En los sectores más afectados del delta, las orillas retroceden entre 10 y 20 metros por año. Entre 2010 y 2020, la erosión dañó más de 500 kilómetros de riberas y costas, obligó a mudarse a más de 30.000 familias y generó pérdidas estimadas en unos 300 millones de dólares.

La extracción de arena del lecho de los ríos, utilizada en la construcción, afecta cada año a más del 43 por ciento de los tramos de ribera, de acuerdo con los datos citados por los investigadores. A la vez, Vietnam desecha más de dos millones de neumáticos por año, un residuo que tarda mucho en degradarse y puede liberar sustancias contaminantes.

Un proyecto para recuperar neumáticos en Argentina

En Argentina, un proyecto presentado en 2025 en la Cámara de Diputados propone que, por cada diez neumáticos vendidos para reposición, se recuperen cinco.