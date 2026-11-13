El italiano de 74 años cumplía arresto domiciliario en San Telmo por un pedido de extradición y huyó del departamento donde era vigilado con una tobillera electrónica. La Justicia investiga cómo evadió el dispositivo de seguridad.

Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, se fugó del departamento de San Telmo donde cumplía arresto domiciliario con una tobillera electrónica. El hombre, de 74 años, habría descendido desde un balcón y escapado por un sector lindero.

La Justicia investiga las circunstancias de la fuga y posibles fallas en el sistema de vigilancia. Según fuentes vinculadas con la causa, el escape habría ocurrido durante el cambio de guardia de los efectivos de la Policía Federal Argentina que custodiaban el edificio.

Quién es Leonardo Bertulazzi y por qué fue condenado

Durante la década de 1970, Bertulazzi integró la columna de Génova de las Brigadas Rojas. La Justicia italiana lo condenó a 27 años de prisión por distintos delitos relacionados con robos y tenencia de armas, además de su participación en el secuestro del ingeniero naval Pietro Costa.

El secuestro ocurrió el 12 de enero de 1977. Costa recuperó la libertad a fines de marzo de ese año, después del pago de un rescate. La pena de Bertulazzi surgió de la unificación de dos sentencias dictadas en ausencia.

Parte del dinero del rescate habría sido utilizado para comprar el departamento de Roma donde, un año después, permaneció cautivo el ex primer ministro italiano Aldo Moro, asesinado en 1978. Bertulazzi no participó en ese episodio porque para entonces ya estaba detenido.

La defensa cuestionó el proceso judicial

El abogado de Bertulazzi, Rodolfo Yanzón, sostuvo: "Bertulazzi es un militante de la izquierda y el Gobierno es el que insiste en que es un terrorista". También señaló que su defendido fue juzgado en ausencia "sin poder defenderse del secuestro de un empresario y de ser miembro de Brigadas Rojas".

La llegada de Bertulazzi a Argentina y su detención

Bertulazzi llegó a la Argentina en 2002 y fue detenido por primera vez en 2003. Recuperó la libertad después de ocho meses porque la legislación argentina de ese momento no permitía extraditar a personas condenadas en ausencia. En 2004 obtuvo el estatus de refugiado político, permaneció durante años en el país, tuvo DNI argentino y declaró domicilio en San Telmo.

En agosto de 2024 volvió a ser detenido, luego de perder la condición de refugiado. La defensa afirmó que el cambio se produjo durante el gobierno de Javier Milei, después de un acuerdo con Giorgia Meloni que derivó en la revocación del estatus que le había sido concedido bajo la Convención de la ONU.

"Dejaron sin efecto el estatus de refugiado, que se sigue discutiendo en sede judicial, de inmediato lo detuvieron y lo sometieron ilegalmente a un proceso de extradición", afirmó Yanzón. El abogado también advirtió: "La ley argentina —y la Convención— es clara: todo pedido de extradición por un refugiado debe ser inmediatamente rechazado, pero el gobierno lo judicializó, Servini lo detuvo y concedió la extradición, violando el derecho de los refugiados".

Desde el 29 de agosto, Bertulazzi permanecía bajo arresto domiciliario. Las autoridades argentinas preparaban su entrega a la Justicia italiana cuando se produjo la fuga. La investigación busca determinar cómo logró escapar y si hubo fallas en la custodia.