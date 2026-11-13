Un Airbus A321neo con 220 pasajeros rozó la pista con la cola durante el aterrizaje en Londres y los pilotos debieron abortar la maniobra. La aeronave volvió a descender minutos después y no se reportaron heridos.

Un avión de British Airways con 220 pasajeros a bordo vivió momentos de tensión durante su llegada al aeropuerto de Londres-Heathrow. En el primer intento de aterrizaje, la cola de la aeronave tocó la pista y los pilotos debieron abortar la maniobra y volver a ascender.

El vuelo BA431, operado con un Airbus A321neo bimotor, cubría la ruta habitual entre el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, en Países Bajos, y Londres. El incidente ocurrió el jueves, cerca de las 11, al final de un trayecto de aproximadamente una hora y media.

El aterrizaje fallido del vuelo de British Airways

El avión descendió hasta la pista, pero la parte trasera rozó el suelo durante varios segundos. Ante la imposibilidad de completar el aterrizaje con seguridad, la tripulación interrumpió la maniobra y estabilizó la aeronave en el aire.

Los pasajeros se aferraron a sus asientos cuando el avión volvió a elevarse de forma brusca. «Nadie sabía lo que pasaba, se oyeron gritos de terror. Todos gritamos. Nos reclinamos de forma tan brusca», contó uno de ellos. Tras permanecer algunos minutos más en vuelo, el avión realizó un segundo intento y aterrizó sin inconvenientes.

Investigación y revisión técnica de la aeronave

No se reportaron personas heridas. La secuencia fue registrada por BigJet TV, un servicio especializado en el seguimiento de aviones, y el video circuló en redes sociales. «Captado en directo por nuestra cámara 24/7, el vuelo BA431 sufrió un impacto doble en la cola al aterrizar en el aeropuerto de Heathrow esta mañana. ¿Qué ha pasado aquí?», publicó la organización junto a las imágenes.

Un portavoz de British Airways calificó el episodio como «muy raro» y señaló que, en principio, la aeronave habría sido afectada por fuertes vientos. También indicó que se abriría una investigación para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, los reportes meteorológicos METAR de Heathrow registraron vientos suaves del norte, de entre 15 y 20 kilómetros por hora, buena visibilidad y ausencia de fenómenos adversos.

Con el clima calmo y el viento cruzado leve, las primeras hipótesis mencionadas por fuentes internas apuntaron a un «error de juicio» en la cabina de mando. El avión fue retirado de servicio para realizar comprobaciones técnicas y evaluar posibles daños, en particular en los neumáticos del lado izquierdo, que también rozaron la pista durante la maniobra.

La compañía confirmó que colabora con la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido, conocida como AAIB. «El avión aterrizó sin problemas y estamos colaborando con la AAIB en su investigación. Por motivos legales, no podemos hacer más comentarios en este momento», expresó el portavoz.