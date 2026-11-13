Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

Tras cerrar una gira de dos años, la cantante española busca recuperar una rutina más estable. Contó que intenta incorporar huevos al desayuno, entrenar en ayunas y pasar más tiempo con sus hijas.

La cantante española Pastora Soler, de 48 años, empezó a modificar algunos hábitos de alimentación luego de completar una extensa gira por España. Entre los cambios, busca sumar huevos a su desayuno y reducir la presencia de tostadas y harinas.

La intérprete de Quédate conmigo explicó que entrena por las mañanas en ayunas, procura cenar poco y considera que el desayuno es la comida más importante de su jornada. Por eso, dijo, disfruta especialmente el momento de sentarse a comer con tranquilidad.

Pastora Soler explicó por qué quiere sumar huevos al desayuno

Tras finalizar Rosas y Espinas, el espectáculo con el que celebró sus 30 años de carrera musical, la artista comenzó a probar otras opciones para la primera comida del día. “Para mí, el desayuno es la comida principal del día. Cuando me siento tranquilamente y la disfruto”, explicó.

La cantante contó que alterna distintas preparaciones: “Unas veces me hago huevos revueltos con aguacate (palta) y otras una tostada con aceite y jamón de toda la vida y tan feliz”. También admitió, entre risas, que “todo eso de las proteínas y tal me tienen la cabeza un poco loca”, por la cantidad de información sobre alimentación que recibe.

En las últimas semanas, Soler empezó a priorizar los huevos porque, según señaló, le generan mayor saciedad. “Ahora, estoy siendo más constante con el entrenamiento y también estoy intentando introducir el huevo por la mañana”, dijo. Además, aseguró que este alimento le resulta “mucho más saciante” y que cada vez disfruta más incluirlo en el desayuno.

Entrenamiento en ayunas y una pausa en los escenarios

La artista también detalló cómo organiza sus comidas alrededor de la actividad física. “Entreno todas las mañanas en ayunas e intento cenar muy poco el día anterior”, afirmó. Sin embargo, reconoció que sostener esa rutina es más difícil durante el verano, cuando los viajes y las presentaciones modifican sus horarios.

Después de concluir la gira con un concierto en el Teatro Real de Madrid, Soler decidió hacer una pausa profesional. “Mi idea es volver a los escenarios y a la carretera a finales de 2027”, adelantó, tras dos años de presentaciones.

Más tiempo con sus hijas antes del regreso musical

Durante este período, la cantante espera recuperar tiempo personal y compartir más momentos con sus hijas, además de participar de sus actividades cotidianas. “Voy a entrar en la rutina y el horario de las niñas. Llevarlas al colegio, recogerlas, llevarlas a las extraescolares...”, explicó.

Mientras prepara su regreso a los escenarios, Soler busca equilibrar el cuidado personal, la maternidad y una trayectoria artística que ya supera las tres décadas.