Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

Samuel Aranda, dueño de un bar en Valladolid, combina tapas caseras gratuitas con precios accesibles y una propuesta pensada para distintas generaciones. El negocio es rentable, aunque exige una intensa organización y una inversión que todavía está amortizando.

Bar La Terraza, en Valladolid, ofrece una tapa gratuita con cada consumición, ya sea de la vitrina o un guiso caliente. Su dueño, Samuel Aranda, de 34 años, sostiene una propuesta que incluye platos caseros y especialidades de fin de semana, como paella y fideuá de marisco.

“Es un negocio rentable, pero muy sacrificado”, aseguró Aranda al explicar cómo funciona el establecimiento y el trabajo que requiere mantenerlo. “Damos siempre tapa gratuita con cualquier consumición, de la vitrina o de guiso caliente. Suelo hacer dos paellas y dos fideuás de marisco los fines de semana. Con cada consumición se pide lo que se quiera, de forma gratuita, y a disfrutar”, explicó.

Un bar de barrio renovado para distintas generaciones

El local está en la calle Pelícano 8, en el barrio de Pajarillos, y cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria. Aranda se puso al frente en junio de 2025 para renovar el espacio y convertirlo en un punto de encuentro para distintas generaciones.

La reforma integral duró más de tres meses y la reapertura se realizó el 19 de septiembre de 2025, con todos los permisos en vigor. Un año después, el bar celebró su aniversario con una fiesta a la que asistieron numerosos clientes habituales.

“Tras muchos años conociendo el barrio de Pajarillos, observamos que faltaba un local amplio que pudiera ser el punto de encuentro para distintas generaciones y diferentes momentos del día”, contó el dueño. El establecimiento tiene 150 metros cuadrados, pantallas gigantes para seguir partidos de fútbol y un equipo de siete trabajadores.

Tapas gratis, guisos caseros y precios accesibles

La cocina es uno de los pilares del negocio. Entre los platos hay alubias con morcilla, callos con chorizo, garbanzos con callos, champiñones al ajillo y sopas de ajo. La vitrina ofrece gildas, torrezno de Soria, ensaladilla rusa, alitas de pollo, rabas, pulpo, langostinos y cangrejo.

Los sábados y domingos se suman paellas y fideuás de marisco como tapas gratuitas con cualquier consumición. La oferta varía para que no se vuelva repetitiva. “Es una filosofía que tenemos muy presente y que, lamentablemente, otros bares han olvidado. Que es dar siempre una tapa gratuita con cualquier consumición”, sostuvo Aranda.

Los precios también forman parte de la propuesta: la cerveza El Águila cuesta 1,80 euros e incluye la posibilidad de elegir una tapa sin pagar un adicional. El café vale 1,40 euros y se sirve con una magdalena de chocolate, una galleta o un churro de regalo.

El trabajo y los costos detrás del negocio

Además de estar al frente del bar, Aranda trabaja desde 2011 en Auto Recambios Aranda, la empresa familiar dedicada a los repuestos de automoción. Es técnico superior en automoción y combina ambas actividades.

“Hay un gran trabajo detrás por parte de nuestro personal desde las 6:30 de la mañana para ofrecer un servicio de calidad hasta las 23:00 horas, en diferentes turnos”, explicó. A los salarios se suman los gastos de electricidad y la inversión realizada durante la reforma de 2025, que la empresa todavía está amortizando.

“En la actualidad, la empresa está amortizando la inversión del año 2025. Mantener la empresa con siete salarios lleva un amplio montante en gastos. Luego está la luz, que no para de subir. Es mejor no pensar lo que tenemos que trabajar para que nos salgan las cuentas mes a mes”, señaló.