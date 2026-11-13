Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

La filósofa sostiene que hacer una pausa deliberada puede estimular la creatividad y ayudar a recuperar energía. También distingue el niksen del aburrimiento y propone actividades sencillas para practicarlo.

En una sociedad marcada por la hiperconectividad y la exigencia de hacer varias cosas a la vez, Anna Sólyom reivindica el valor de detenerse. La filósofa sostiene que una pausa elegida puede ser una inversión productiva, capaz de favorecer la creatividad y aliviar el agotamiento.

Su reflexión parte de una paradoja: el cuerpo humano está preparado tanto para mantenerse alerta como para aburrirse. Según explica Sólyom, la vigilancia constante fue una adaptación evolutiva que contribuyó a la supervivencia durante cientos de miles de años.

El aburrimiento como impulso para explorar

El aburrimiento también habría cumplido un papel importante en la historia humana. La incomodidad que genera, plantea la filósofa, impulsó a nuestros antepasados a explorar nuevos territorios y crear herramientas.

Para desarrollar esa idea, Sólyom retoma a los psicólogos estadounidenses James Danckert y John D. Eastwood, autores de Out of My Skull: The Psychology of Boredom. Allí, el aburrimiento se define como "la experiencia incómoda de desear, pero ser incapaz de participar en una actividad satisfactoria".

Desde esta perspectiva, la curiosidad puede llevar a buscar un propósito diferente o una actividad que renueve el interés. Explorar, sostiene la autora, funciona como una forma de salir de situaciones que se perciben como limitantes.

Niksen: una pausa distinta del aburrimiento

Sólyom subraya que no hacer nada no es lo mismo que aburrirse. El aburrimiento puede aparecer mientras se trabaja o durante un encuentro social. En cambio, no hacer nada supone una decisión consciente para apartarse del ritmo acelerado.

Para describir esa práctica, la filósofa recurre al término neerlandés niksen, que significa literalmente "hacer nada". Lo define como un estado de presencia en el que se renuncia de manera deliberada a cualquier actividad productiva.

El concepto ganó visibilidad con el libro Niksen, el arte holandés de no hacer nada, de Olga Mecking, que tuvo repercusión en 2021, durante el período posterior a la pandemia. Sólyom recuerda que la crisis sanitaria llevó a muchas personas a redescubrir la lentitud y la improvisación.

Cómo practicar el arte de no hacer nada

En esos momentos de pausa, explica la autora, el cerebro puede ordenar ideas y recuperar espacio para volver sobre asuntos pendientes. "No hacer nada despierta nuestro pensamiento creativo y nos enfoca hacia las soluciones", escribió Sólyom. También afirmó que "es un excelente bálsamo para mitigar el agotamiento y el burn out".

Como orientación práctica, propone reservar cada día un momento para el niksen, sin una intención ni una meta definida. Advierte que al principio puede resultar incómodo y que hace falta entrenamiento para dejar que la mente divague sin rumbo.

Mirar por la ventana, escuchar música o caminar sin un destino prefijado son algunas de las posibilidades que menciona. La clave, señala Sólyom, es no planificar de antemano y dejarse llevar espontáneamente por el momento.