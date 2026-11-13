Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

La compañía estadounidense despachó 678.000 aceleradores en el primer semestre de 2026, un 44% menos que un año antes. Huawei avanzó al 28% del mercado chino, impulsada por las restricciones de exportación y el crecimiento de proveedores locales.

Nvidia perdió terreno en el mercado chino de chips de inteligencia artificial y retuvo el 34% de las ventas durante el primer semestre de 2026. En ese período, la empresa despachó 678.000 aceleradores, un 44% menos que en los mismos seis meses del año anterior, según un informe de IDC.

El retroceso se produjo en medio de las restricciones impuestas por Estados Unidos a las exportaciones de semiconductores avanzados y del avance de los fabricantes chinos. A la vez, Pekín promovió alternativas de producción local y exigió autorizaciones previas para importar los componentes de Nvidia que cumplen con las normas vigentes.

Huawei amplía su participación en el mercado chino de chips de IA

Mientras Nvidia reducía sus envíos, Huawei suministró 572.000 aceleradores en el semestre, por encima de los más de 300.000 registrados un año antes. La compañía alcanzó el 28% del mercado y consolidó su posición como principal competidor local de la firma estadounidense.

Otras empresas chinas también ganaron espacio. T-Head, la división de diseño de chips de Alibaba, obtuvo el 7%; Cambricon, el 5%; Kunlunxin, filial de Baidu, el 4%; y Hygon, el 3%. Según el relevamiento, nueve de los once fabricantes chinos analizados aumentaron sus despachos frente al año anterior.

Las restricciones de Estados Unidos afectan a Nvidia

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, cuestionó en reiteradas ocasiones los controles estadounidenses y advirtió que la compañía cedió terreno en un mercado chino de semiconductores valuado en unos 50.000 millones de dólares. Entre los competidores locales que avanzan en ese espacio se encuentra Huawei.

IDC no especificó qué modelos conformaron la participación del 34% de Nvidia ni si el cálculo incluyó los aceleradores B200 y B300. La venta formal de esos chips en China está prohibida, aunque existen antecedentes de ingreso al país mediante contrabando.

Envíos de aceleradores y GPU en China

En total, el mercado chino recibió 2,008 millones de aceleradores de inteligencia artificial durante los primeros seis meses de 2026. En cambio, los envíos de unidades de procesamiento gráfico, o GPU, cayeron un 26% y sumaron 991.000 unidades, afectados por la disponibilidad limitada de productos autorizados para la China continental.

Nvidia no emitió declaraciones tras la difusión del informe.