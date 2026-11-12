Durante un encuentro con obispos peruanos en Lima, el Papa reclamó verdad, justicia, reparación y prevención frente a los abusos cometidos por miembros del clero o en el ámbito eclesial. León XIV también llamó a los religiosos a acercarse a la vida cotidiana de los fieles.

El papa León XIV se refirió a los abusos cometidos por integrantes del clero durante un encuentro con obispos de todo Perú, realizado este jueves en el Palacio Arzobispal de Lima. El Pontífice pidió responder a esos delitos con verdad, justicia, reparación y medidas de prevención y protección.

León XIV reclamó justicia y prevención ante los abusos en la Iglesia

“Permítanme referirme a una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros tanto del clero o en el contexto eclesial”, expresó el Papa ante los obispos peruanos.

“Hemos de responder como lo haría Jesús: con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, afirmó.

El regreso del Papa a Perú y el llamado a estar cerca de los fieles

La visita tiene un significado especial para León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Prevost: Perú fue su patria por adopción y allí se desempeñó como obispo de Chiclayo. Esta vez regresó como líder de la Iglesia Católica, ante obispos que anteriormente fueron sus pares.

En el encuentro, también planteó que los religiosos, incluso quienes ocupan cargos de alto rango, deben acercarse a la vida diaria de las comunidades. Los convocó a “entrando a los hogares, acompañando a los enfermos, encontrando a los jóvenes, acercándose a las comunidades que, por su distancia geográfica, pocas veces pueden hacerse escuchar”.

La agenda de León XIV en Lima

La jornada incluyó una visita al Santuario de Las Nazarenas y la participación en el rezo de la Hora Media en la Catedral de Lima. Para el cierre, el Papa encabezará una vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, una actividad que también había sido prevista en Montevideo y Buenos Aires.