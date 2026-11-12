Un soldado de la Guardia del monumento recordó las normas de silencio y respeto al secretario de Defensa y a su equipo, después de que se rieran frente al sitio. El episodio generó críticas de legisladores demócratas, tras el rechazo a una iniciativa para destituir a Hegseth.

Un soldado encargado de custodiar la Tumba del Soldado Desconocido reprendió al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, luego de que él y su comitiva se rieran en las escaleras frente al monumento, tras la ceremonia por el Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia.

Las imágenes del episodio se viralizaron. En ellas aparecen Hegseth, su esposa, Jennifer; el jefe de gabinete, Ricky Buria; el subjefe de gabinete, Patrick Weaver, y la asesora principal, Tami Radabaugh. Cuando el grupo terminó de tomarse fotos, el soldado elevó la voz para recordar las reglas de conducta del lugar: "Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento".

La respuesta del Pentágono al incidente en Arlington

El vocero del Pentágono, Sean Parnell, defendió la intervención del soldado y sostuvo que actuó de manera adecuada. "Al conmemorar este día solemne, un soldado recordó correcta y respetuosamente a todos que mantuvieran el decoro", declaró.

Parnell también afirmó: "El Secretario y todo el Departamento siempre han honrado, y siempre honrarán, los sacrificios que nuestros hombres y mujeres militares han hecho para mantener a Estados Unidos a salvo".

Qué representa la Tumba del Soldado Desconocido

El monumento alberga los restos de combatientes no identificados de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Desde 1948, integrantes del 3.er Regimiento de Infantería del Ejército, conocido como "La Vieja Guardia", custodian el sitio las 24 horas, sin interrupciones.

Hegseth y su equipo participaron de la ceremonia, al igual que el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance, en el marco de los actos por el Día de los Veteranos.

Críticas demócratas y pedido de destitución

El episodio generó cuestionamientos de legisladores demócratas un día después de que el Congreso rechazara una iniciativa para destituir al secretario de Defensa. La representante demócrata por Wisconsin Gwen Moore sostuvo que lo ocurrido dejó en evidencia "su total falta de aptitud para el cargo".

"Un día después de haber evitado por poco un juicio político, demuestra su desprecio por nuestros hombres y mujeres uniformados al faltarle el respeto a la santidad de la Tumba del Soldado Desconocido", escribió Moore en redes sociales.

El intento de destitución fue impulsado por el representante republicano de Kentucky Thomas Massie y recibió apoyo demócrata. La votación del martes no reunió los respaldos necesarios, aunque los críticos de Hegseth prevén retomar el proyecto cuando los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes y el Senado en enero.