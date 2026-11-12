La mujer que compartió casi ocho años de pareja con el líder de Queen publicó un libro con manuscritos, fotografías y notas del cantante. También habló del vínculo que mantuvieron hasta la muerte de Mercury, en 1991.

Mary Austin, de 75 años, vive en Garden Lodge, la casa del oeste de Londres que heredó de Freddie Mercury tras la muerte del cantante por sida, en noviembre de 1991. Desde allí recordó la historia de amor que marcó su vida y presentó Una vida en verso, Freddie Mercury, un libro editado en España por Blume.

El volumen reúne manuscritos de algunas de las letras más conocidas de Queen, fotografías y notas que Mercury dejó en su hogar. Austin lo define como un homenaje a su trayectoria “como letrista y como ser humano”.

Los manuscritos de Freddie Mercury que encontró Mary Austin

El material apareció en distintas etapas. Primero, Austin encontró en un baúl guardado en la buhardilla casetes, carpetas y letras de canciones como Bohemian Rhapsody, Killer Queen y Don't Stop Me Now. Más tarde, en 2022, su hijo Jamie le sugirió revisar la banqueta del piano.

“Recuerdo haber empacado el baúl que contenía las letras en 1985 durante la mudanza de Freddie a Garden Lodge”, relató Austin. “Al desempacar, lo subieron al ático. Allí había quedado. La sensación de verlas otra vez fue de extrañeza. Una oleada de 21 años de emociones condensadas en un breve lapso de tiempo”, recordó.

Cómo comenzó la relación entre Mary Austin y Freddie Mercury

Freddie Bulsara, el apellido de nacimiento con el que Austin todavía lo identifica, la conoció a principios de 1970 en una casa de Barnes, al sudeste de Londres. En los meses siguientes se cruzaron en la tienda de moda donde ella trabajaba como dependienta, y allí él la invitó a salir por primera vez.

Vivieron juntos casi ocho años. Austin se hacía cargo de la mayoría de los gastos: primero en un pequeño estudio de Holland Road y después en un departamento más amplio, donde tenían dos gatos y un piano que ocupaba un tercio de la sala. En ese período también trabajó como asistente personal de Mercury, con jornadas de hasta 10 horas diarias.

Entre sus tareas estaban coordinar giras y citas personales, pasar a máquina las letras de las canciones, cuidar a los gatos, preparar el equipaje y gestionar reservas para los conciertos. “Era su mano derecha, su chica para todo y la primera línea de defensa”, escribió en el libro.

La separación y el vínculo que mantuvieron durante años

En esos años, Mercury compuso varios de los mayores éxitos de Queen: Killer Queen (1974), Bohemian Rhapsody (1975), Somebody to Love (1976) y We Are the Champions (1977). Austin recuerda que él trabajó en Bohemian Rhapsody con “una concentración solemne”.

A comienzos de 1977, Mercury le contó que era bisexual. Austin sostiene en el libro que era gay. La conversación puso fin a la relación sentimental, aunque siguieron compartiendo la casa hasta que el cantante le compró un departamento cercano.

Durante un tiempo, Austin intentó tomar distancia y se presentó a una entrevista en la cadena CBS, donde le ofrecieron un puesto. Sin embargo, mientras estaba en el cine escuchó una canción de Queen y se preguntó si llegaría el día en que dejaría de preocuparse por su expareja. Su respuesta fue negativa: renunció a la propuesta y trabajó para Mercury durante 14 años más.

“Mi camino es, en cierto modo, el del amor mismo; porque, por lo general, uno rompe con alguien, encuentra a otra persona y la vida te lleva por un rumbo distinto. A mí la vida no me ha llevado por un rumbo así”. “Pero eso no significaba necesariamente que hoy fuera a estar aquí, sentada hablando contigo. Y, sin embargo, aquí estoy; lo cual probablemente me indica que aquel amor era mucho más poderoso de lo que jamás llegué a imaginar”.

El libro de Mary Austin y los objetos de Freddie Mercury

Mercury anotaba sus canciones en cualquier papel que tuviera a mano: servilletas, hojas de la aerolínea British Midland y cuadernos de anillas. También escribía en su icónico cuaderno rojo, que Austin conservó durante más de tres décadas, hasta que fue exhibido y subastado por Sotheby's en Londres en 2023.

El piano Yamaha de Garden Lodge se vendió por cerca de dos millones de euros y parte del dinero se destinó a causas benéficas. Desde 2024, Austin trabajó con un escritor fantasma en sesiones de cuatro horas, dos veces por semana, para darle forma al libro. “Eran sesiones intensas. Después de ese trabajo tenía los sueños más extraños, que se mezclaban entre sí”, contó.

Hoy, Austin dice estar en “los años otoñales de su vida” y asegura que no tiene otros proyectos, más allá de vender la casa donde vivió durante más de 30 años. Consultada sobre su decisión de mantenerse alejada de la vida pública, respondió: “Es como pedirme que coma algo que no quiero comer. No creo ser una persona interesante”.

“No sé qué me deparará la próxima semana o el próximo mes, y acepto que desconozco cuánto tiempo me queda. Pero sí me gustaría mucho que mi vida girara en torno al amor de mi vida... y a lo extraordinario que él era”, concluyó.