Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

William, de 17 años y con autismo, desapareció durante una salida de campamento cerca de Walhalla, en el este de Australia. Un helicóptero policial lo encontró junto a un arroyo; luego fue trasladado a un hospital.

Un adolescente de 17 años con autismo fue encontrado con vida este jueves, después de pasar seis días perdido en una zona boscosa del este de Australia. La búsqueda se concentró en las inmediaciones de Walhalla, un antiguo pueblo minero situado a 185 kilómetros al este de Melbourne.

La policía identificó al joven únicamente como William. Había comenzado una salida de campamento con un amigo de su edad y desapareció el viernes pasado, luego de alejarse para buscar más equipo.

El rescate de William en una zona boscosa de Australia

Una tripulación de un helicóptero policial localizó al adolescente en un terreno agreste. Estaba dormido sobre una roca plana, junto a un arroyo, y más tarde se reencontró con su madre. Según la policía, se encontraba de buen ánimo y, en general, en buen estado de salud.

Un video registrado desde el helicóptero lo mostró sin camiseta, con quemaduras de sol, pantalones cortos y botas. También se cubría con toallas que usaba como mantas. Después del rescate, fue trasladado a un hospital para que su estado de salud quedara bajo observación.

La búsqueda en Walhalla y el testimonio de la madre

“Estoy feliz de que esté vivo”, dijo su madre, Elizabeth, ante los periodistas. Luego bromeó: “Y no va a volver a salir de casa nunca más. Está castigado de por vida. No va a ir a ningún lado nunca más”.

La familia explicó que William tiene autismo de nivel 2, una condición que requiere “apoyo sustancial”, según el grupo australiano de defensa Autism360. Las personas con este diagnóstico pueden presentar dificultades marcadas en la comunicación social verbal y no verbal, y depender en gran medida de rutinas y actividades previsibles. Una interrupción puede provocarles un malestar significativo.

Seis días en un terreno empinado

La madre había dejado a William y a su amigo en el lugar el viernes para pasar un fin de semana de campamento. El adolescente caminó una distancia corta desde el campamento hasta el sitio donde los habían dejado, con el objetivo de recoger más equipo, pero no regresó con su compañero.

Durante los días siguientes, William caminó subiendo y bajando por “un terreno muy empinado”, señaló el inspector de policía interino Jason Benbow. Pasó los dos últimos días junto al arroyo donde fue hallado, a dos kilómetros del campamento, y quedó atrapado por la pendiente del terreno circundante.

“Se despertó con el sonido del helicóptero, les hizo un gesto de pulgar arriba y lo izaron con un cabrestante hasta ponerlo a salvo”, dijo Benbow.

En el operativo participaron más de 100 efectivos de los servicios de emergencia y voluntarios. El clima primaveral en la región montañosa se había mantenido templado durante la última semana y había llovido poco.