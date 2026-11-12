Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

En agosto de 1968, soldados soviéticos confundieron a extras vestidos como militares alemanes con un ejército real. El rodaje de El puente de Remagen se desarrollaba en Davle, a pocos kilómetros de Praga, cuando comenzó la invasión.

El 21 de agosto de 1968, una columna de tanques soviéticos llegó al centro de Davle, un pueblo del valle del Vltava situado cerca de Praga. Allí, en medio de la invasión de Checoslovaquia, sus soldados se toparon con una escena inesperada: extras caracterizados como militares alemanes para una película bélica.

El rodaje de El puente de Remagen, dirigida por John Guillermin, se realizaba en la localidad. Kvetoslava Dufkova tenía 14 años y participaba como extra. Décadas después, recordó el desconcierto que provocó el encuentro entre los soldados y el ejército ficticio.

El encuentro entre los soldados soviéticos y los extras

“Recuerdo el ruido de una columna de tanques, el 21 de agosto de 1968. Luego, los soviéticos llegaron al centro de Davle y fue allí donde se cruzaron, para su inmensa sorpresa, con quienes tomaron por alemanes”, contó Dufkova.

“Esos chicos de los tanques se quedaron perplejos al ver, de golpe frente a ellos, a un ejército alemán. Empezaron a negociar y así lo hicieron durante varias horas”, añadió. La tensión podía derivar en una tragedia: los soldados llegaron mientras el pueblo estaba cubierto de elementos de utilería que simulaban los efectos de una batalla.

“Cerca de nuestra casa, había un montón de maniquíes de soldados muertos que los cineastas repartían aquí y allá durante el rodaje”, recordó Antonin Dvroak, otro vecino. Según relató, un helicóptero sobrevolaba la zona y los militares estaban asustados.

Una película bélica filmada en Davle

La película recrea la toma, en marzo de 1945, de uno de los últimos puentes intactos sobre el Rin por parte del Ejército estadounidense, antes de que la Wehrmacht lo destruyera. El deshielo político permitió que la compañía United Artist filmara en Davle, donde había un puente metálico idéntico al de Remagen, y convocara a especialistas locales.

Entre los cerca de 800 extras había escolares del pueblo, vestidos con uniformes de la Hitlerjugend, las Juventudes Hitlerianas. La alcaldía conserva una crónica manuscrita sobre el rodaje y la participación de los vecinos.

Las recreaciones eran tan verosímiles que los soldados soviéticos habrían recibido información equivocada sobre lo que ocurría en Davle. “Alguien les dijo que Davle había sido invadida por el ejército estadounidense y que debían liberarnos. No entendían en absoluto porqué la gente les mostraba el puño en alto. Estaban muy nerviosos, se palpó la tensión durante un buen rato”, relató Dvorak.

La invasión de 1968 interrumpió el rodaje

La entrada de tropas soviéticas y de otros cuatro países del Pacto de Varsovia puso fin a las reformas liberales de la Primavera de Praga. La invasión dejó cerca de 50 muertos en todo el país durante las primeras 24 horas. En Davle, la llegada de los soldados coincidió con el rodaje y generó temor entre los habitantes.

“La llegada de los soviéticos a Davle fue horrible. Un helicóptero volaba por encima de nosotros. Los soldados estaban terriblemente asustados, hubiera podido ocurrir una tragedia”, recordó Dvorak.

La filmación se interrumpió y el equipo se marchó de apuro hacia Occidente en taxi. En el pueblo quedaron temporalmente los tanques Sherman y Tiger, además de otros accesorios. En otoño, los cineastas recibieron autorización para regresar brevemente y grabar algunas escenas; la película se completó en Alemania Occidental e Italia y se estrenó en Estados Unidos en 1969.

El set de Davle no permaneció desocupado por mucho tiempo. El equipo de Guillermin fue reemplazado por cineastas llegados desde Moscú, que utilizaron imágenes de los tanques estadounidenses y nazis filmados a solo 20 kilómetros de Praga para mostrar al público soviético y justificar la invasión.