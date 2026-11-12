Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

Un edificio de tres pisos colapsó en el barrio de Flatbush, cerca de una obra en construcción. Bomberos, perros y drones seguían buscando posibles sobrevivientes entre los escombros.

Dos personas murieron y 17 resultaron heridas, incluidos niños, tras el derrumbe de un edificio de tres pisos en Flatbush, Brooklyn. El colapso ocurrió el miércoles junto a un terreno donde se desarrollaba una obra en construcción.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que recibió avisos sobre personas atrapadas alrededor de las 16, hora local, las 18 en Argentina. Las tareas de búsqueda continuaban con bomberos, perros y drones desplegados en la zona.

Búsqueda de personas entre los escombros en Brooklyn

El inmueble tenía un comercio en la planta baja y, al menos, un departamento en el piso superior. Estaba junto al límite de un terreno donde se había demolido una construcción de una planta para iniciar un proyecto.

Una edificación contigua, que compartía una pared con el inmueble derrumbado, permanecía en pie, aunque parte de su muro quedó destruido. El daño dejó expuestos varios ambientes, entre ellos un dormitorio y armarios con ropa.

Un operativo prolongado tras el derrumbe en Nueva York

Hacia las 19, cerca de 250 bomberos y miembros de los servicios médicos de emergencia trabajaban en el lugar. La comisionada del Departamento de Bomberos, Lillian Bonsignore, advirtió que no se sabía cuántas personas seguían en el área afectada.

"No sabemos cuántas personas siguen en la zona del colapso, y esta será una operación prolongada", dijo Bonsignore ante periodistas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó el trabajo de los equipos de emergencia ante los "escombros precarios que había que sortear y vacíos peligrosos bajo la superficie".

Testigos relataron el momento del colapso

Un testigo identificado como Anthony contó que escuchó gritos y un ruido parecido al de una "bomba" cuando el edificio se vino abajo. Melissa Orna describió el episodio: "Todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo".

Inspectores del Departamento de Edificios de la ciudad también acudieron al lugar para colaborar con las tareas de recuperación y revisar la estabilidad estructural de las construcciones cercanas.