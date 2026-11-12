Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

El japonés suma 19 títulos nacionales, incluidos 17 en campeonatos Masters, y continúa entrenando seis veces por semana. Su rutina combina una alimentación basada en arroz integral, natto y sopa de miso con ejercicios adaptados a su edad.

A los 90 años, el fisicoculturista japonés Toshisuke Kanazawa continúa compitiendo y entrenando. Se había retirado a los 34, pero volvió a las competencias a los 50 y desde entonces no dejó de perseguir nuevos desafíos.

En agosto de este año ganó la categoría para mayores de 85 años del Campeonato Japonés Masters de Fisicoculturismo. Con ese triunfo llegó a 19 títulos nacionales, 17 de ellos obtenidos en campeonatos Masters.

Dos meses más tarde viajó a Santa Susanna, en Barcelona, para participar en el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo de la IFBB. Compitió en la categoría Masters para mayores de 50 años, ante deportistas mucho más jóvenes. Aunque no subió al podio, recibió una medalla de participación y posó con ella al finalizar el certamen.

El próximo desafío de Toshisuke Kanazawa

Lejos de pensar en abandonar el deporte, Kanazawa ya imagina una nueva competencia. “Estoy pensando que tal vez lo intente una vez más a los 93 años. Después de eso, probablemente tendré que retirarme”, afirmó. Sin embargo, la posibilidad de retirarse de las competencias no implica que vaya a dejar de entrenar: ha expresado su deseo de practicar fisicoculturismo durante toda su vida.

Nacido en 1936 en la prefectura japonesa de Shimane, durante la adolescencia se destacó en natación y soñó con llegar a los Juegos Olímpicos. Un problema muscular lo obligó a dejar ese objetivo y entonces se volcó al fisicoculturismo.

Su decisión no contó con el apoyo de toda la familia. Su madre lo respaldó desde el comienzo, mientras que su padre prefería que se dedicara a trabajar. “Les dije que quería ser el mejor de Japón, pero que necesitaría algunos años para lograrlo”, recordó.

De Mister Japón a los campeonatos mundiales Masters

A los 24 años cumplió aquella promesa y ganó su primer título de Mister Japón. En 1967 participó en el concurso de Mister Universo, realizado en Montreal, Canadá, donde obtuvo el cuarto puesto y compartió competencia con Arnold Schwarzenegger y Sergio Oliva.

Su recorrido siguió sumando títulos con el paso del tiempo. Desde que cumplió 80 años, ganó seis campeonatos mundiales Masters. Para Kanazawa, la constancia y la determinación son fundamentales para alcanzar los objetivos.

“Una vez que te propones algo, necesitas desarrollar la fuerza mental y la determinación para llevarlo a cabo sin importar qué”.

La frase la expresó después de competir en España, en octubre de este año. Pero mantenerse activo a los 90, según explica, no depende solo del entrenamiento: la alimentación también ocupa un lugar central en su rutina.

La alimentación y el entrenamiento que mantiene a los 90 años

A los 50 años cambió por completo su dieta y dejó de consumir carne y pescado. “Desde los 50 años no como carne, pescado, leche ni yogur. Mis tres comidas diarias se basan en arroz integral, natto y sopa de miso. A esto le agrego suplementos para obtener los nutrientes que me faltan, como proteínas, multivitamínicos y ácidos grasos omega-3”, contó.

Con los años también ajustó algunos hábitos. Redujo la cantidad de batidos de proteínas que toma por día: “Antes tomaba seis batidos de proteínas al día, pero ahora solo tres. Con la edad, me cuesta más digerir tanto líquido”.

Su rutina incluye dos horas de ejercicio al día, seis veces por semana, aunque ya no utiliza las mismas cargas que cuando era joven. Prefiere las máquinas de musculación y evita los ejercicios que puedan exigirle demasiado. También presta más atención a la recuperación entre sesiones.

“Me cuesta más recuperarme de las sesiones de pesas que antes, así que me aseguro de descansar bien entre series y dormir unas siete horas por noche”, explicó.

La importancia de mantenerse activo durante la vejez

Kanazawa también reflexiona sobre el valor de conservar las actividades que se disfrutaban en la juventud. “Los japoneses mayores están haciendo cosas increíbles, pero me preocupa que muchos de ellos abandonen las cosas que hacían cuando eran jóvenes”, señaló.

“Es como cuando los músculos de las piernas empiezan a debilitarse y uno simplemente lo deja pasar porque piensa que es inevitable. Nunca quise ser así, por eso hago lo que hago”.