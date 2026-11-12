Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

A los 57 años, la duquesa de Montoro contó que en su casa suele desayunar tostada integral con aceite de oliva y café con hielo. También habló de sus comidas preferidas y de la rutina de ejercicio que intenta sostener.

Eugenia Martínez de Irujo tiene una combinación favorita para empezar el día: tostada integral con aceite de oliva y café con hielo. La hija de Cayetana de Alba contó que ese es el desayuno que disfruta en su casa.

“El que tomo en mi casa: tostada integral con aceite de oliva y un café con hielo”, respondió cuando le preguntaron por su desayuno preferido, en una entrevista publicada en noviembre de 2022.

Qué incluye el desayuno favorito de Eugenia Martínez de Irujo

La tostada con aceite es una preparación tradicional de Andalucía, en especial de Sevilla, ciudad vinculada a la historia familiar de la duquesa de Montoro. Allí suele pasar temporadas y salir a caminar con sus perros.

Para esta opción se utiliza pan integral, elaborado con harina que conserva las distintas partes del grano. Los cereales integrales aportan fibra y nutrientes que pueden perderse parcialmente durante el refinado, de acuerdo con información de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

El aceite de oliva contiene ácido oleico, una grasa monoinsaturada característica de la alimentación mediterránea. Martínez de Irujo no precisó qué cantidad ni qué variedad de aceite usa, y tampoco detalló si agrega azúcar o leche al café con hielo.

Los restaurantes y platos que elige en Sevilla y Madrid

En Sevilla, uno de sus restaurantes preferidos es Maríatrifulca, en la plaza del Altozano, junto al puente de Triana. Allí destacó los pescados, los mariscos y las vistas al Guadalquivir.

Cuando está en Madrid, suele ir a Le Club Sushita, en la calle Alcalá, donde pide rollitos Spicy Tuna. En El Landó, en cambio, prefiere los espárragos verdes crujientes a la brasa.

También mencionó los pimientos del piquillo de Julián de Tolosa y dijo que le gustan las verduras, las ensaladas y los sabores picantes. La cocina fusión no está entre sus elecciones habituales.

Sus preferencias gastronómicas y los alimentos que evita

Para el aperitivo, tiene otro pedido definido: vino y una tapa de tomates aliñados con ventresca en La Lonja del Mar, cerca del Palacio Real de Madrid.

Aunque disfruta distintos pescados, hay productos que no suele pedir. “Lo que nunca pido son mejillones, berberechos… no soy muy de sabor a mar”, expresó.

La pasta también figura entre sus comidas preferidas. En Don Giovanni, ubicado en el paseo de la Reina Cristina, suele elegir preparaciones con crema y trufa.

La rutina de ejercicio que intenta mantener

A los 57 años, Martínez de Irujo reconoce que le cuesta sostener la disciplina para entrenar y que necesita ayuda para ponerse en marcha. Según contó en una entrevista, hace ejercicio tres veces por semana, aunque evita las sesiones demasiado intensas.

“No hago cardio, pero sí unas pesitas, ejercicios con gomas, abdominales, flexiones”, explicó al describir su rutina. Prefiere entrenar en casa y admitió que prácticamente tienen que obligarla a empezar; tampoco suele practicar deportes al aire libre.

En Sevilla, su principal actividad fuera de casa es pasear con sus perros. Cuando viaja a Nueva York, disfruta recorrer a pie distintos barrios, especialmente el Soho.