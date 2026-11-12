Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El pedagogo francés defendió una enseñanza activa, basada en la investigación y la participación de los estudiantes. Su célebre frase invita a revisar cómo se prepara hoy a las nuevas generaciones.

Célestin Freinet (1896-1966) fue uno de los principales referentes de la pedagogía moderna y un impulsor de la renovación de las aulas durante el siglo XX. Su frase "no se puede preparar a los alumnos para el futuro con las herramientas del pasado" resume una crítica a los métodos de enseñanza que no acompañan los cambios de la sociedad.

Referente de la escuela nueva y la pedagogía activa, Freinet planteó que aprender no debía limitarse a escuchar explicaciones. Su propuesta promovía la participación de los estudiantes, la investigación y el trabajo colaborativo.

Las propuestas pedagógicas de Célestin Freinet

Sus experiencias en la guerra y su trabajo en escuelas rurales marcaron su pensamiento. Cuestionó la enseñanza tradicional centrada en la memoria e incorporó recursos como la imprenta escolar, el periódico, la correspondencia entre escuelas y el llamado tanteo experimental.

Freinet sostenía que la escuela no podía mantener métodos obsoletos mientras la sociedad avanzaba. En la década de 1920, introdujo la imprenta en el aula y alentó a los alumnos a utilizar las herramientas disponibles para explorar, expresarse y prepararse para el futuro.

Aprender haciendo y adaptarse a los cambios

El pedagogo se oponía a educar a las nuevas generaciones con métodos rígidos. Consideraba que los chicos debían aprender haciendo, investigando y adaptándose a la realidad que los rodea. Para Freinet, la enseñanza memorística y unilateral era insuficiente: el aula debía funcionar como un espacio de intercambio y experimentación.

Desde esa perspectiva, los niños construyen conocimientos mediante la prueba y el error. La reflexión también permite pensar los desafíos actuales: un estudiante de primaria se incorporará a un mercado laboral cuyas herramientas pueden cambiar o quedar reemplazadas con el tiempo.

Qué significa hoy la frase de Freinet

La educación, según esta mirada, necesita combinar conocimientos fundamentales con capacidades para responder a nuevos escenarios. El aprendizaje no es lineal ni consiste solamente en transmitir contenidos desde quien enseña hacia quien aprende.

La incorporación de tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, no implica simplemente cambiar cuadernos por pantallas. También exige revisar las metodologías y fortalecer el pensamiento crítico, la autonomía y la resolución de problemas.

La innovación educativa, en el enfoque de Freinet, no depende solo de los recursos técnicos disponibles en cada época. Su eje está en ayudar a los alumnos a desarrollar herramientas propias para afrontar situaciones que todavía no conocen.