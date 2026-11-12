Por Hermes 12 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El Papa llegó a Lima tras su visita pastoral a la Argentina y fue recibido por unos tres millones de personas, según las autoridades locales. En su primera jornada, se reunió con Keiko Fujimori y agradeció a los fieles frente a la Nunciatura Apostólica.

Tras concluir su visita pastoral a la Argentina, el papa León XIV llegó este miércoles a Lima, Perú, país que considera su segunda patria. Su arribo estuvo acompañado por una multitudinaria movilización de fieles y una agenda de encuentros institucionales.

Una multitud recibió al papa León XIV en Lima

Unas tres millones de personas salieron a las calles para acompañar el recorrido del Pontífice, realizado en el papamóvil y en vehículos cerrados. Los asistentes lo saludaron con banderines y globos blancos y amarillos, de acuerdo con datos de las autoridades locales citados por el Vaticano.

En el plano institucional, León XIV visitó el Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Lima, donde mantuvo un encuentro privado con la presidenta Keiko Fujimori. Más tarde, se trasladó al Gran Teatro Nacional para participar de una reunión ampliada con autoridades civiles y representantes del cuerpo diplomático internacional.

El agradecimiento de León XIV frente a la Nunciatura Apostólica

Al cierre de la primera jornada, el Papa se dirigió a los fieles y jóvenes voluntarios que lo esperaban desde hacía horas frente a la Nunciatura Apostólica, entre cánticos y bailes. Visiblemente emocionado, agradeció la recepción que recibió en su regreso al país.

"No tengo palabras para agradecer esa acogida tan calurosa de haber vuelto a mi casa".

León XIV pidió oraciones por la paz en el mundo y rezó el Padre Nuestro junto con los presentes antes de impartirles su bendición. Luego, con humor, les recordó a los jóvenes que en el vecindario "algunos quieren dormir y quieren paz".

La frase provocó risas entre los asistentes. "Puede seguir la fiesta, pero no toda la noche", agregó el Pontífice antes de retirarse a descansar.