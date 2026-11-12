Koah Sharp, de 11 meses, desapareció mientras estaba al cuidado de su padre y fue encontrado bajo tierra dentro de una jaula para perros. Michael Comer, de 25 años, quedó detenido sin derecho a fianza por un cargo de robo.

Un bebé de 11 meses fue encontrado con vida dentro de una jaula para perros enterrada en el condado de Lexington, Carolina del Sur, después de una búsqueda que involucró a casi 100 socorristas. El pequeño Koah Sharp había desaparecido mientras estaba al cuidado de su padre, Michael Comer.

Tras un día de rastrillajes, las autoridades detectaron tierra removida cerca de la casa del abuelo del niño. Al excavar, encontraron a Koah envuelto en una toalla y dentro de la jaula. Según la policía, el bebé se aferraba a la vida y gritaba cuando lo rescataron.

El rescate del bebé en el condado de Lexington

El comandante policial del condado de Lexington, Jay Koon, señaló que la toalla posiblemente generó una bolsa de aire que permitió que el niño respirara. Las temperaturas frescas también pudieron haber contribuido a que sobreviviera. La jaula estaba bajo una capa de tierra de alrededor de 30 centímetros.

“Ciertamente, Dios es bueno”, declaró Koon en una conferencia de prensa. “Estaba gritando a todo pulmón, lo cual supongo es algo bueno para un bebé”. Koah fue trasladado a un hospital, pero las autoridades no dieron detalles sobre su estado de salud.

Detuvieron al padre del niño tras su desaparición

Comer, de 25 años, fue localizado el lunes por la noche y quedó detenido sin derecho a fianza por un cargo de robo. Koon indicó que los investigadores trabajaban junto con los fiscales para determinar si correspondía presentar cargos adicionales. No se informó si el hombre cuenta con representación legal.

El niño estaba al cuidado de su abuela paterna, quien tuvo que hacer una diligencia y lo dejó con Comer. Otro cuidador iba en camino. “Para cuando el cuidador llegó, Michael ya no estaba, y Koah tampoco”, explicó Koon. Videos de vigilancia de comercios de la zona mostraron al padre sin el bebé durante la tarde del lunes.

La investigación por el hallazgo de Koah Sharp

Los agentes que revisaron la casa del abuelo encontraron las puertas abiertas y pertenencias del bebé en el interior, pero no vieron a Comer ni a Koah. La búsqueda continuó hasta que los investigadores dieron con la tierra removida y comenzaron a excavar. “Era poco profundo”, dijo Koon.

El jefe policial afirmó que los padres de Koah habían atravesado situaciones vinculadas con violencia doméstica y señaló: “Los niños a veces quedan atrapados en medio”. Según registros judiciales del condado de Lexington, Comer fue condenado a libertad condicional en octubre, tras declararse culpable de violencia doméstica y de cargos por alteración agravada del orden público, relacionados con un arresto ocurrido en julio. Como parte del acuerdo, los fiscales retiraron un cargo por armas.

La tía abuela del bebé, Amber Hammond, quien estuvo presente durante el rescate, expresó: “Estamos mejor ahora que sabemos que Koah está a salvo”.