Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

La misionera franciscana mexicana recorrió varios países de América durante meses para llegar a Chiclayo y participar de las actividades del papa León XIV. También presentó su travesía como una peregrinación por la paz mundial.

La misionera franciscana mexicana Sally Salomón llegó a Chiclayo, en el norte de Perú, tras recorrer varios países de América en bicicleta. Su objetivo es asistir a las actividades del papa León XIV durante su visita al país.

La travesía incluyó largas jornadas de pedaleo y períodos de descanso. Salomón emprendió el viaje luego de enterarse de la visita papal y convirtió el recorrido en una peregrinación por la paz mundial.

Una peregrinación en bicicleta por la paz mundial

La misionera explicó que su principal motivación era encontrarse con el pontífice y participar de las actividades religiosas previstas en Perú.

"Vine para ver al papa, por supuesto. Ese es mi único propósito. Estoy realizando una peregrinación en bicicleta por la paz mundial".

En su recorrido pasó por países como Brasil y Colombia, además de otros territorios de Centroamérica y Sudamérica. Para avanzar, organizó las jornadas de pedaleo y realizó distintas pausas.

Seis meses de viaje hasta Brasil

Salomón contó que llegar a Brasil le llevó seis meses si se incluyen los descansos. El tiempo efectivo sobre la bicicleta fue de tres meses, tres semanas y cuatro días. Luego permaneció allí durante un período prolongado y continuó hacia Colombia y otros países sudamericanos.

"Contando los descansos, fueron seis meses. Sin embargo, el tiempo efectivo de recorrido hasta Brasil fue de tres meses, tres semanas y cuatro días. Después permanecí allí durante un periodo bastante largo. Posteriormente, continué hacia Colombia y luego seguí recorriendo otros países de Sudamérica".

La agenda del papa León XIV en Chiclayo

La mexicana espera asistir a la misa que León XIV celebrará el viernes 13 de noviembre de 2026 en las Pampas de Pimentel, como parte de su visita apostólica a Perú.

Según la agenda oficial, el pontífice llegará a las 9:10 a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo y luego se trasladará a la explanada de las Pampas de Pimentel, donde oficiará la misa a las 10:30.

Durante su jornada en Chiclayo, también tiene previsto realizar una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, reunirse con representantes de la Iglesia católica y participar de un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.