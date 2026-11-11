El campeón mundial de mentalismo detalló cómo la mirada, los gestos y la postura pueden ofrecer pistas sobre la atención de otra persona. Según Botía, la dirección de los pies también puede revelar quién concentra el interés en una conversación.

La comunicación no verbal transmite emociones y actitudes a través de gestos, expresiones faciales, movimientos y posturas. Para Javier Botía, campeón mundial de mentalismo, observar esas señales cotidianas puede aportar indicios sobre el interés o la atracción de una persona, aunque siempre es importante considerar el contexto.

En un video, Botía destacó el papel de la mirada como una de las primeras señales a tener en cuenta. "Eso es una invitación. Sostener la mirada es una invitación", afirmó. Y agregó: "La mirada es fundamental. Es el primero de los indicios".

La mirada, una de las señales de interés

El mentalista propuso una forma de observar si alguien devuelve la atención: pasar cerca de esa persona, girarse después y comprobar si también mira hacia atrás. Según explicó, ante una posible atracción, la otra persona podría repetir el gesto, aunque aclaró que esa conducta no debe interpretarse de manera aislada.

Para quienes prefieren actuar con discreción, sugirió usar el teléfono móvil y su cámara frontal. La idea es aparentar que se mira la pantalla mientras se observa si la otra persona se dio vuelta o mantiene su atención.

Qué pueden revelar los gestos y la postura

Botía también mencionó otros cambios físicos que, según su análisis, pueden reflejar el estado emocional de alguien: la posición de los labios, el rubor de las mejillas y el color de la piel del rostro. Estas reacciones pueden aparecer de manera involuntaria.

Entre las señales del lenguaje corporal, el experto asignó un lugar destacado a la orientación de los pies. "La posición de los pies es muy importante: determina quién es el líder o dónde está el interés", sostuvo. De acuerdo con su explicación, hacia dónde apuntan puede dar pistas sobre quién recibe atención en una conversación o dentro de un grupo.

"Acude a una reunión en la que haya varias personas y, justamente, allí está la que te interesa. Si cunado estando en grupo sus pies apuntan hacia ti y tú no estás hablando en ese momento, eso significa que esa persona tiene interés en ti", aconsejó. También señaló: "Los pies orientados hacia ti significan atención e interés".

Quién es Javier Botía, campeón mundial de mentalismo

Botía nació en Valencia y es mentalista, comunicador, showman y escritor. Antes de dedicarse plenamente al mentalismo, desarrolló una extensa trayectoria en radio y televisión. Comenzó a trabajar a los 17 años en Los 40 Principales y luego pasó por distintos medios de España y de varios países de Latinoamérica.

En Argentina, Uruguay y Paraguay se destacó como presentador y humorista. En 2018 obtuvo el primer premio de Mentalismo en el Campeonato Mundial de Magia de la FISM, realizado en Busan, Corea del Sur. Fue el primer español en conseguir ese galardón.