En La poética del espacio, el filósofo francés reflexionó sobre la casa como refugio, origen de los recuerdos y lugar para la imaginación. Su mirada sobre el hogar quedó sintetizada en una de sus frases más conocidas.

Gaston Bachelard dedicó buena parte de su obra a explorar el conocimiento, la imaginación y la manera en que las personas perciben el mundo. Nacido en Francia en 1884, también indagó en los sueños, los recuerdos y el vínculo entre los seres humanos y los espacios que habitan.

En La poética del espacio, publicado en 1957, el filósofo abordó el significado del hogar y su lugar en la vida cotidiana. Para Bachelard, una casa era mucho más que un espacio físico: representaba un refugio donde se forman recuerdos y se encuentra tranquilidad.

“La casa alberga el ensueño, la casa protege al soñador, la casa nos permite soñar en paz”, escribió.

La casa como primer universo y refugio personal

En ese libro, Bachelard estudió los sentimientos y las experiencias que las personas asocian con espacios como las habitaciones y los rincones. Su interés no se limitaba a las características de las viviendas, sino que se centraba en lo que significan para quienes viven en ellas.

El hogar, sostenía, es uno de los primeros espacios que conocemos y un lugar donde empezamos a construir recuerdos y nuestra manera de ver el mundo. “Porque la casa es nuestro rincón del mundo. Es —se ha dicho con frecuencia— nuestro primer universo. Es realmente un cosmos”, escribió.

Una casa puede despertar recuerdos de la infancia, transmitir seguridad y ofrecer un ámbito para la imaginación. Bachelard también consideraba que el hogar ayuda a las personas a sentirse parte del mundo y a conservar cierta estabilidad.

La obra de Gaston Bachelard y su recorrido académico

El filósofo nació el 27 de junio de 1884 en Bar-sur-Aube, Francia. Antes de dedicarse a la filosofía, trabajó en el servicio postal y fue profesor de física y química. Más adelante se interesó por el conocimiento científico y por la forma en que las personas construyen sus ideas sobre la realidad.

Su trayectoria académica incluyó la enseñanza de filosofía en la Universidad de Dijon y, posteriormente, en la Sorbona de París. A lo largo de sus libros abordó la ciencia, la imaginación, los sueños y la poesía.

Entre sus obras más conocidas figuran La formación del espíritu científico (1938), sobre el desarrollo de la ciencia y la necesidad de cuestionar las ideas aceptadas, y El psicoanálisis del fuego (1938), dedicado a los significados asociados con ese elemento. También publicó El agua y los sueños (1942), La poética del espacio (1957) y La poética de la ensoñación (1960).

El legado de Bachelard, más de seis décadas después

Bachelard murió el 16 de octubre de 1962 en París, a los 78 años. A más de seis décadas de su fallecimiento, sus escritos continúan siendo estudiados y su pensamiento dejó una influencia en la filosofía de la ciencia, la literatura y el arte.

Su reflexión sobre la casa sintetiza una de las ideas centrales de su obra: los espacios que habitamos no son neutrales, sino que participan en la construcción de nuestra memoria, nuestra seguridad y nuestra imaginación. “Sin ella el hombre sería un ser disperso”, afirmó.