El duque de Sussex contó que piensa en su madre casi todos los días y que la terapia lo ayudó a procesar su muerte. También habló del regreso de su familia al Reino Unido y del distanciamiento con el rey Carlos III y el príncipe Guillermo.

El príncipe Harry habló sobre el duelo por la muerte de su madre, la princesa Diana, y reconoció que todavía piensa en ella casi todos los días. En una entrevista extensa, también se refirió a su salud emocional, a su relación con la familia real y al regreso al Reino Unido junto con su familia, tras seis años en California.

"Hago preguntas rápidas, como: 'Te echo de menos. Me pregunto cómo sería el mundo si aún estuvieras aquí. Me pregunto cómo sería mi familia si aún estuvieras aquí'", contó. "A veces le hago preguntas a ella buscando algún tipo de respuesta, y a veces sí que obtengo una".

Harry recordó la última llamada con la princesa Diana

Harry tenía 12 años cuando Diana murió, en 1997. Según relató, durante dos décadas reprimió sus emociones. La terapia, dijo, fue decisiva para permitirse atravesar el duelo y reconocer el dolor por la pérdida de su madre.

"La terapia fue lo que realmente lo cambió todo para mí, porque me dio permiso para hacer el duelo y reconocer el hecho de que sí, perder a tu madre es realmente horrible".

El príncipe describió la recuperación como un proceso que se volvió más fácil y, a la vez, más difícil desde que dejó de ocultar lo que sentía. Aseguró que hoy puede conectar emocionalmente con sus amigos, su familia y, sobre todo, con sus hijos, y que se muestra más sensible ante situaciones que antes lo afectaban menos.

También recordó que, durante su juventud, salía con amigos para ahogar la tristeza, aunque entonces no era consciente de que intentaba evitar el dolor. Uno de sus arrepentimientos más profundos, explicó, es la última conversación telefónica que tuvo con Diana.

"Si hubiera sabido que era la última, la conversación habría sido completamente distinta". Y agregó: "Pero era un niño de doce años que solo pensaba en colgar para irse a jugar con sus primos, y es algo con lo que tengo que cargar".

La terapia y el regreso de Harry al Reino Unido

Harry contó que su primer terapeuta le propuso imaginarse dentro de un frasco de vidrio con la tapa abierta: todo lo negativo rebota en las paredes y cada persona decide qué deja entrar. Dijo que lleva más de diez años intentando aplicar esa idea, aunque todavía no siente que la haya perfeccionado.

Tras seis años en California, el duque regresó al Reino Unido con su familia. Explicó que la decisión se tomó rápidamente, pese a que por lo general requiere mucha planificación. Uno de los motivos que destacó fue la posibilidad de que sus hijos asistieran a una escuela británica.

"Para mí, significa mucho poder matricular a los niños en un colegio británico". También señaló: "Llevan dos semanas en el colegio, les encanta y les está proporcionando una experiencia totalmente diferente".

El distanciamiento de la familia real y el duelo anticipatorio

Al hablar de su relación con el rey Carlos III y el príncipe Guillermo, Harry reconoció que siente dolor por el distanciamiento. "Desde el punto de vista familiar, este es otro tema con el que muchísima gente se siente profundamente identificada", expresó. "Yo quiero sinceramente que todo salga bien".

El príncipe también mencionó el cáncer de su padre y dijo que esa situación activó lo que definió como duelo anticipatorio. Reflexionó sobre la diferencia entre perder a uno de los padres y perder a ambos, y recordó lo que le dicen amigos que atravesaron esa experiencia.

"Hay una diferencia enorme entre perder a un progenitor o perder a los dos". Según contó, algunos amigos le dicen: "Ahora soy huérfano", aunque tengan cuarenta o cincuenta años.

Harry, que cumplió 42 años recientemente, afirmó que está en un lugar mucho mejor que hace una década. Atribuyó parte de ese proceso a su paso por el ejército, donde sirvió durante diez años. "Me proporcionaron un conjunto específico de habilidades, pero también me inculcaron unos valores por los que me regiré el resto de mi vida", sostuvo.

Sobre la prensa, explicó que prefiere contar su propia historia antes de que otros la inventen. "El mero hecho de contar mi propia historia le quita mucho poder a otras personas", concluyó.