Pamela Davies, de 57 años, falleció durante unas vacaciones por sus 30 años de casada. Las autoridades creen que se ahogó mientras practicaba snorkel cerca de la playa del hotel.

Pamela Davies, una turista británica de 57 años, murió mientras practicaba snorkel en Maldivas, durante un viaje que había organizado junto a su esposo, Martin, para celebrar sus 30 años de casados. El accidente ocurrió el segundo día de la estadía, cerca de la playa frente al hotel donde se hospedaban.

La pareja, oriunda de Tenby, en Pembrokeshire, había planeado pasar seis días en la isla. Viajó en hidroavión el 30 de octubre y tenía previsto festejar su aniversario de bodas el 5 de noviembre.

La muerte ocurrió mientras nadaba cerca de la costa

Martin contó que ambos estaban haciendo snorkel junto a la playa y que las condiciones parecían tranquilas. "Estuvimos haciendo snorkel juntos junto a la playa frente al hotel en condiciones perfectas, sin olas, viento ni nada que nos hiciera pensar en algo distinto de idílico", expresó.

Según relató, Pamela había querido nadar con tortugas y eso hacía cuando ocurrió la tragedia, a pocos metros de la orilla. Las circunstancias de su muerte todavía no están esclarecidas, aunque las autoridades creen que se ahogó mientras practicaba snorkel.

El homenaje de su familia a Pamela Davies

En una publicación en Facebook, su esposo compartió el dolor por la pérdida: "Hace una semana, perdí a la esposa más maravillosa que cualquier hombre podría pedir; ella era y siempre será, el amor de mi vida". También explicó: "Habíamos viajado a las Maldivas para celebrar nuestra 30° aniversario de bodas, que fue el 5 de noviembre, pero perdí a Pam en un accidente de snorkel el domingo 1° de noviembre".

Pamela era madre de dos hijos, Lloyd y Morgan, y abuela de un nieto. Amaba los caballos y los perros, y en su ciudad natal era reconocida por participar y organizar eventos agrícolas y ecuestres.

El recuerdo de sus compañeros y la repatriación

Durante varios años, Davies trabajó en el área de publicidad de un periódico local. Un editor de contenidos la recordó como una persona muy querida por sus compañeros: "Pam era una mujer encantadora y muy apreciada entre sus compañeros; siempre era buena compañía, además de ser muy curiosa y una fuente inagotable de conocimiento local".

Martin agradeció los mensajes de apoyo recibidos por la familia. "Pam significó mucho para muchas personas de todos los ámbitos de la vida en sus diversos roles a lo largo de los años y la cantidad de apoyo que hemos recibido ha sido muy reconfortante", afirmó. Y agregó: "Desearía poder responder a todos personalmente, pero por ahora solo quiero agradecer a cada uno de los que han tomado el tiempo para decirnos que están pensando en nosotros".

El viudo también expresó su alivio por haber podido regresar con los restos de su esposa: "Estoy profundamente agradecido de poder traer a Pam de vuelta a casa desde una pequeña isla a más de 8.000 kilómetros". Su hijo mayor, Lloyd, escribió: "Papá trajo a mamá a casa en cinco días, atravesando este momento con un dolor inimaginable. Estamos orgullosos de él. Llegó sano y salvo a casa. En este momento solo sabemos que extrañaremos a nuestra madre toda la vida".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Commonwealth confirmó que brindó asistencia a la familia de la ciudadana británica y realizó los trámites para la repatriación de sus restos.