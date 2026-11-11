Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Teherán anunció la medida en respuesta a la decisión del gobierno de Javier Milei de designar como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní. La resolución se fundamenta en el principio de reciprocidad.

El Gobierno de Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas, en respuesta a la decisión adoptada en abril por la administración de Javier Milei contra la Guardia Revolucionaria Islámica. La medida fue comunicada por el Ministerio de Exteriores iraní y se apoya en el principio de reciprocidad.

La decisión argentina había incluido a la Guardia Revolucionaria en esa categoría, luego de señalar su presunta responsabilidad e implicación en los atentados perpetrados en el país durante la década del noventa.

La respuesta de Irán y el argumento de reciprocidad

En un comunicado oficial, Teherán explicó que la resolución se enmarca en la legislación iraní sobre medidas recíprocas ante la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.

El Gobierno de la República Islámica de Irán, en virtud del principio de reciprocidad y de conformidad con la Ley de Medidas Recíprocas en Respuesta a la Designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declara que la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha ley y de sus disposiciones.

Las autoridades iraníes calificaron la decisión de Buenos Aires como un acto hostil y sostuvieron que contradice principios fundamentales del Derecho Internacional. También invocaron una normativa nacional que contempla sanciones para países que respalden la designación dispuesta por Estados Unidos.

todos los países que, de cualquier manera, acaten o respalden la decisión de Estados Unidos de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista estarán sujetos a medidas recíprocas.

Al concluir su pronunciamiento, la Cancillería iraní advirtió que el Gobierno argentino “será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta medida”.

El antecedente de la decisión de Javier Milei

El antecedente inmediato del anuncio de Teherán es el decreto presidencial firmado en abril, mediante el cual el Poder Ejecutivo argentino declaró organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Para justificar la medida, el Gobierno sostuvo que contaba con “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”.

La decisión argentina también hizo referencia al papel que se atribuye a la Guardia Revolucionaria en dos atentados: el ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y el perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.

La designación de las Fuerzas Armadas argentinas por parte de Irán representa un nuevo punto de tensión en las relaciones bilaterales y profundiza la escalada diplomática entre ambos países, basada en la aplicación recíproca de normativas antiterroristas.