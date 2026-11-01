Por Hermes 1 de noviembre de 2026 a las 8:45 p. m. · 1 min de lectura

El accidente ocurrió entre Mora y Orgaz y obligó a interrumpir el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El Gobierno regional informó 64 fallecidos y más de 80 heridos, mientras que fuentes de Protección Civil reportaron 49 víctimas fatales.

Al menos 64 personas murieron y más de 80 resultaron heridas en un choque entre dos trenes ocurrido cerca de Toledo, en España, según la información actualizada por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha. Fuentes de Protección Civil, en tanto, situaron la cifra de fallecidos en 49.

El accidente provocó la interrupción del tránsito ferroviario de alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía. La empresa Renfe ubicó el siniestro entre las localidades de Mora y Orgaz.

Cómo fue el choque de trenes cerca de Toledo

El impacto involucró a una formación de alta velocidad de Renfe y a un tren de Iryo. De acuerdo con los primeros indicios, la formación de Iryo estaba detenida en la vía por motivos que no fueron precisados cuando el tren AVE la embistió por detrás.

Como consecuencia del choque, dos vagones cayeron por un terraplén. Las causas del accidente todavía no habían sido confirmadas.

Amplio operativo de emergencia tras el accidente ferroviario

En el lugar trabajaban bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, personal de Protección Civil de varios municipios cercanos y equipos sanitarios. El operativo incluía tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se declaró "consternado" por el accidente y señaló que los servicios de emergencia trabajaban en el terreno para atender a las personas afectadas.

Interrumpida la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

Adif informó sobre la interrupción del servicio a través de un mensaje publicado en X:

"Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes".