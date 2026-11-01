Tras perder el balotaje ante Luiz Inácio Lula da Silva, el senador opositor difundió un mensaje desde Estados Unidos en el que se atribuyó la victoria y acusó a las autoridades brasileñas de cometer fraude electoral.

Flávio Bolsonaro se autoproclamó «verdadero presidente electo» de Brasil y denunció un «repugnante fraude electoral» en su primera declaración pública después de trasladarse a Estados Unidos. El senador opositor perdió el balotaje del domingo pasado frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red X, Bolsonaro afirmó que la disputa política recién comienza. «Este es solo el comienzo de nuestra lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad en Brasil», expresó.

«Quiero decirles, no solo a mis 60 millones de votantes, sino a todo el pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía. Ustedes, que anhelaban un cambio, no los abandonaré; seré la voz y el liderazgo libre de nuestra nación».

Las acusaciones de fraude electoral de Flávio Bolsonaro

El senador sostuvo que presenció «con horror» un supuesto fraude durante la jornada electoral. Según su versión, una decisión del Tribunal Supremo Federal, que habría anulado la autoridad del Tribunal Superior Electoral, extendió el horario de votación cuando las urnas ya habían cerrado. También afirmó que esa medida sometió a los votantes a reglas diferentes.

Bolsonaro cuestionó que el Tribunal Superior Electoral defendiera la extensión del horario y aseguró que no había «una sola respuesta creíble». Además, acusó a la campaña de Lula y de su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, de abuso de poder político y económico y de utilizar recursos públicos. A su juicio, esos hechos justificarían anular la candidatura.

También afirmó que Lula obtuvo más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta por lo que describió como una «imposibilidad matemática». No presentó en su mensaje elementos que acreditaran esa acusación.

Bolsonaro denunció persecución política y defendió su salida de Brasil

El legislador afirmó que la respuesta de las autoridades a sus cuestionamientos llegó siete minutos después y acusó a un juez de activar una persecución política. Sostuvo que el magistrado no era imparcial y calificó de arbitraria e ilegal su participación en procedimientos judiciales relacionados con él.

«No era mi intención abandonar mi patria, pero sé perfectamente adónde me llevará esto», dijo. En el mismo mensaje, vinculó la situación con la de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y denunció que el sistema judicial brasileño busca silenciar a quienes discrepan del Gobierno.

Flávio Bolsonaro aseguró que no existe una orden de arresto en su contra y describió una serie de medidas que, según planteó, podrían aplicarse en su contra: confiscación del pasaporte, tobillera electrónica, censura, arresto domiciliario, juicio y condena política. También afirmó que trasladó a su familia a Estados Unidos para protegerla.

Los agradecimientos a Javier Milei y Donald Trump

Al comienzo de su declaración, el senador agradeció al presidente argentino Javier Milei por su «valentía, su sentido de la justicia y el respeto a la legalidad», en referencia al operativo que, según dijo, le permitió salir de Brasil. También expresó su reconocimiento al presidente estadounidense Donald Trump y al pueblo de ese país por haberlo recibido.

«Esta es una tierra de libertades y hermanos que comparten los mismos valores que la buena gente de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión».

Para defender su decisión de continuar la actividad política desde el exterior, Bolsonaro mencionó a Rui Barbosa, quien se exilió durante el gobierno de Floriano Peixoto; al francés Charles de Gaulle, que lideró la Francia Libre desde Londres durante la ocupación nazi, y al cubano José Martí, que organizó desde Nueva York la lucha por la independencia de Cuba.