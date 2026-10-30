Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 7:35 p. m. · 2 min de lectura

Un informe proyectó que el Partido Demócrata podría alcanzar entre 227 y 240 bancas en la Cámara de Representantes. Otra medición le asignó un 80 por ciento de probabilidades de recuperar el control.

El Partido Demócrata podría imponerse en las elecciones legislativas de Estados Unidos y recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, según una proyección de la consultora The Cook Political Report. El estudio estimó que la fuerza obtendría entre 227 y 240 escaños.

La elección se realizaría el próximo martes, a cuatro días de la publicación del informe. Aunque los demócratas no alcanzarían las 257 bancas que consiguieron tras la elección de Barack Obama en 2009, podrían lograr su mayor representación en la Cámara desde entonces.

Las proyecciones para el Congreso de Estados Unidos

El relevamiento también indicó que la aprobación de la gestión de Donald Trump estaba por debajo de lo esperado incluso en distritos tradicionalmente republicanos, donde el presidente había obtenido una amplia mayoría de votos.

Se trataba del segundo informe de The Cook Political Report que anticipaba una mayoría demócrata en la Cámara baja, en línea con la tendencia señalada por numerosos sondeos durante el tramo final de la campaña.

Por su parte, la recopiladora de encuestas Decision Desk HQ calculó que los demócratas tenían un 80 por ciento de probabilidades de recuperar el control de la Cámara, tres puntos porcentuales más que una semana antes. Para el Senado, la posibilidad de que obtuvieran la mayoría se ubicaba en el 60 por ciento, cuatro puntos por encima de la medición previa.

Trump retomaría sus actos de campaña en Iowa y Kansas

Después de que se cancelara su participación en dos encuentros previstos para el fin de semana en Iowa y Kansas, una fuente cercana a Trump confirmó que el presidente retomaría esas actividades.

Trump afirmó que «adora a sus seguidores» y que realizaría «cerca de 20 mítines telefónicos», además de los actos presenciales consecutivos en Kansas e Iowa. En esos dos estados, de tradición republicana, las encuestas señalaban una cierta ventaja demócrata.

«Los mítines se reprogramaron por motivos de calendario para dar cabida a casi 20 mítines virtuales adicionales que se añadieron recientemente a la agenda del Presidente».

La confirmación se produjo mientras aumentaban los sondeos que anticipaban una victoria demócrata en el Congreso, en un contexto de intensa actividad durante los últimos días de campaña.

La cancelación inicial de los actos también generó preguntas sobre un posible cansancio físico de Trump. En una conferencia de prensa, el presidente respondió con insultos a un periodista: «Eres repugnante. Ponte en forma. Tienes un aspecto terrible».