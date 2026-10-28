Al menos 50 personas murieron en un choque de trenes de máxima velocidad chocaron en Toledo, España, y decenas resultaron heridas en la línea que une Madrid-Sevilla. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha aseguraron que la cantidad de fallecidos podría aumentar con el correr de las horas.

Las imágenes que se compartieron en internet son impactantes, al menos dos vagones terminaron cayendo por un terraplén dificultando las tareas de rescate. Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha detalló que en un tren Iryo vijaban 147 pasajeros, entre ellos un bebé y en la unidad AVE transportaba cerca de 397 pasajeros.

En el lugar se estableció un gran operativo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a servicios de emergencias y de bomberos en la zona, al igual que hospitales cercanos. Por el momento se desconoce la causa de accidente.

«Aún no tenemos cifras concretas, pero estamos siguiendo la situación con gran preocupación. Fue una colisión de alto impacto», expresó la ministra de Sanidad española, Mónica García, en diálogo con un medio español.

En esa línea aseguró que están «a la espera de saber no solo cuántas personas han fallecido, sino también cuántas requieren cuidados intensivos y atención médica. Las imágenes revelan que el impacto fue considerable y, por lo tanto, una gran tragedia.

Tragedia en España: el mensaje de Pedro Sánchez tras el choque de dos trenes

El presidente de Gobierno de España emitió un comunicado en redes sociales tras enterarse del fatal choque entre dos trenes de máxima velocidad en Toledo: «Consternado ante el grave accidente de trenes. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_ , y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias».

El comunicado de la Casa Real

«Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias», expresaron.