Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 4:35 p. m. · 1 min de lectura

El accidente ocurrió cerca de Toledo y obligó a interrumpir el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Las autoridades regionales informaron al menos 64 fallecidos, mientras que fuentes de Protección Civil habían reportado 49.

Al menos 64 personas murieron y más de 80 resultaron heridas en un choque entre dos trenes ocurrido cerca de Toledo, en la región española de Castilla-La Mancha. La cifra fue comunicada este miércoles por el gobierno regional.

El siniestro provocó la interrupción de la circulación ferroviaria de alta velocidad en la línea que conecta Madrid con Andalucía. Fuentes de Protección Civil habían informado previamente un saldo de 49 fallecidos.

Cómo ocurrió el choque de trenes cerca de Toledo

El accidente se produjo a la altura de Urda, entre una formación de alta velocidad de Renfe y un tren de Iryo. De acuerdo con los primeros indicios, el tren de Iryo estaba detenido en la vía por motivos que todavía se desconocen cuando la formación de Renfe lo embistió por detrás.

Tras el impacto, dos vagones cayeron por un terraplén. La empresa Renfe ubicó el accidente entre las localidades de Mora y Orgaz, mientras que Adif confirmó la interrupción del servicio en la línea ferroviaria.

Operativo de emergencia tras el accidente ferroviario

Bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varios municipios cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva trabajaban en el lugar para asistir a las personas afectadas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se declaró "consternado" por el grave accidente y señaló que los servicios de emergencia estaban trabajando sobre el terreno para atender a las víctimas.

"Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes".