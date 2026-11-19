El actor estadounidense murió a los 66 años, cinco días después de ser atropellado en Los Ángeles. Tenía una trayectoria de más de cuatro décadas en televisión, cine y teatro.

El actor estadounidense Larry Poindexter murió a los 66 años, cinco días después de ser atropellado por un auto cerca de su casa en Los Ángeles, California. Era reconocido por sus participaciones en series como Days of Our Lives y General Hospital, además de su papel en la película S.W.A.T..

El accidente ocurrió el viernes por la noche en el barrio de Studio City, cuando cruzaba una calle para ir a comprar comida. Tras el impacto, fue trasladado a un hospital y permaneció internado durante varios días. Los médicos tenían previsto operarlo este miércoles por las fracturas en las costillas, pero falleció de manera repentina antes de la intervención.

La trayectoria de Larry Poindexter en televisión y cine

Hasta el momento, no se informó la causa exacta de su muerte. La noticia generó conmoción entre colegas de Hollywood, que lo despidieron en redes sociales. “Te extrañaré por siempre, mi viejo amigo”, escribió el actor Dean Cameron.

También lo recordó Paul Iacono, quien interpretó a su hijo en la comedia The Hard Times of RJ Berger. Iacono aseguró que siempre lo recordará como un segundo padre.

Nacido el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas, Poindexter creció en una familia ligada al espectáculo. Su padre era diseñador de escenografía e iluminación y había ganado un premio Tony, mientras que su madre era cantante de ópera. Comenzó su carrera en el teatro y, a principios de los años 80, dio sus primeros pasos en televisión.

De Days of Our Lives a S.W.A.T.

En 1984 se incorporó al elenco de Days of Our Lives, una de las series más longevas de la televisión estadounidense. Unas tres décadas después volvió a la ficción para interpretar al sacerdote Louis, papel que tuvo entre 2014 y 2018. También participó en Santa Bárbara y General Hospital, donde encarnó al psiquiatra Asher Thomas.

Durante más de 40 años de trayectoria, trabajó en producciones como Friends, Will & Grace, CSI, Supernatural, How I Met Your Mother y NCIS. En cine, uno de sus papeles más recordados fue el del capitán Tom Fuller en S.W.A.T., junto a Samuel L. Jackson y Colin Farrell. También actuó con Zac Efron en la comedia 17 otra vez.

Su trabajo en la música y sus últimos proyectos

Poindexter también se dedicó a la música. Durante los años 90 fue vocalista de The High Lonesome, una banda de country alternativo que publicó un disco en 1995. Además, participó como productor en el desarrollo de The Cher Show, el musical de Broadway que obtuvo dos premios Tony en 2019.

El actor continuó trabajando hasta sus últimos días. El 5 de noviembre realizó su última publicación en Instagram, donde promocionó Residual, una serie independiente que todavía no tiene fecha de estreno. Estaba casado desde 2002 con la directora de casting Carol Kritzer, con quien tuvo dos hijos mellizos.