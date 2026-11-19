Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 7:19 p. m. · 3 min de lectura

Pablo Duggan recordó un supuesto episodio ocurrido durante una gira papal en Río de Janeiro y cuestionó los métodos periodísticos de Castro. También criticó su cobertura en Perú y las imágenes registradas durante un vuelo del papa León XIV.

La polémica que rodea al periodista Nelson Castro por su reciente cobertura del viaje del papa León XIV a Perú sumó un nuevo capítulo. Esta vez, fue su colega Pablo Duggan quien lanzó durísimas acusaciones y reveló un episodio ocurrido años atrás con el papa Francisco que, según su testimonio, habría provocado un profundo enojo del entonces pontífice.

Duggan cuestionó los métodos periodísticos de Castro y aseguró que su comportamiento durante las giras papales generó malestar entre otros trabajadores de prensa.

El periodista recordó una situación ocurrida en 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro, Brasil, cuando Francisco realizaba su primer viaje internacional como máxima autoridad de la Iglesia católica.

Según relató Duggan, durante un encuentro del Papa con integrantes de la comunidad argentina en la Catedral de Río de Janeiro, Nelson Castro habría protagonizado una maniobra que lo dejó completamente sorprendido.

De acuerdo con su testimonio, Castro apareció empujando la silla de ruedas de un joven con discapacidad y, cuando Francisco se acercó para saludarlo, aprovechó ese momento para sacar un teléfono celular que ya estaba conectado con el estudio televisivo y realizarle una entrevista inesperada.

Duggan calificó aquella actitud como una bajeza y aseguró que la reacción del papa Francisco habría sido de absoluto enojo.

«El Papa se recontra calentó, lo quiso echar a patadas», sostuvo el periodista.

Las declaraciones generaron una nueva controversia alrededor de Castro, aunque corresponde aclarar que se trata del relato de Duggan y que no existe una confirmación oficial del Vaticano sobre la supuesta reacción de Francisco.

Las críticas por su cobertura en Perú

El episodio salió a la luz en medio de los cuestionamientos que recibió Nelson Castro por sus comentarios sobre Chiclayo, ciudad peruana estrechamente vinculada con la trayectoria religiosa de León XIV.

Sus expresiones sobre las condiciones urbanas y sociales de la localidad provocaron fuertes reacciones en Perú y abrieron un debate sobre el respeto y la responsabilidad de los periodistas durante las coberturas internacionales.

Duggan fue contundente al evaluar esas declaraciones y consideró que el comportamiento de Castro había sido vergonzoso y desubicado.

Además, aseguró que entre los periodistas que acompañaron al pontífice existió malestar por supuestos incumplimientos de protocolos y códigos profesionales.

Otro episodio que alimentó la controversia

A las críticas se sumó la difusión de imágenes registradas durante un vuelo del papa León XIV rumbo a Perú, en las que Castro aparece interactuando con el pontífice mientras realizaba una transmisión en vivo.

La escena también fue cuestionada por periodistas y panelistas televisivos, quienes consideraron que el cronista habría sobrepasado los límites habituales establecidos para la prensa que acompaña al Papa.

Sin embargo, tampoco se informó de una sanción o pronunciamiento oficial del Vaticano por ese episodio.

De esta manera, Nelson Castro vuelve a quedar en el centro de una fuerte discusión pública, ahora no solamente por sus declaraciones sobre Perú, sino también por las acusaciones de un colega que puso bajo la lupa sus métodos de trabajo y recordó un supuesto enfrentamiento con el propio papa Francisco.